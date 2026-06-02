お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透さん（36）が1日、コンビのYouTubeチャンネルと自身のインスタグラムで結婚したことを発表しました。お相手は、イラストレーターの田中かえさんです。

堂前さんは、1日に相方の兎さん（37）とともにYouTubeでゲーム実況のライブ配信を行い、その途中で突然「結婚しました」と報告しました。

また、結婚の時期については「10日ほど前に」と説明し、お相手については「イラストレーターの方」であると明かしました。

相方の兎さんは結婚を知らなかったようで、驚きながらも「おめでとう」と祝福し「想像つかへんなあ、堂前に家庭があるっていう」とコメント。

■インスタグラムでも結婚報告

結婚の決め手について、兎さんが「相手が今までと違ったのか、自分の中の気持ちの変化、年齢とともに変わった部分なのか」と問いかけると堂前さんは「全部やろな」と回答しました。

その後、堂前さんは自身のインスタグラムでも結婚を報告。“結婚報告マン”というキャラクターが「結婚をしたぜ」と報告している画像とともに「イラストレーターの田中かえちゃんと結婚しました」と投稿しています。