【丸亀製麺】夏の定番「鬼おろしシリーズ」が今年も登場!肉ぶっかけ・豚しゃぶぶっかけ・し鶏からぶっかけの3種

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、粗めにすりおろしたシャキシャキ食感の大根おろしと焼きたて牛肉をのせた『鬼おろし肉ぶっかけうどん』を、2026年6月2日から全国のロードサイド店を中心に期間限定で販売する。

また、同日より『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』を、ショッピングセンター･テナントを中心とした店舗を含む全国の「丸亀製麺」で展開する。

【鬼おろしシリーズなど 商品画像はこちら】

〈暑い夏こそ食べたくなる、丸亀製麺の夏の定番が登場〉

食欲が落ちがちな日が続く夏にもうれしい、がっつりでさっぱりな「鬼おろしシリーズ」が登場する。

ラインアップは、初登場から10年以上経過し、登場するたびに人気の『鬼おろし肉ぶっかけうどん』や、特製だしに漬け込んだひんやり、やわらかな豚しゃぶをのせた『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』、ジューシーに揚げた鶏からの『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』の全3種。

粗めにすりおろしたシャキシャキとした食感の鬼おろし、柑橘香る特製ぽん酢、食べ応えのある具材が重なることで、“がっつりで、さっぱり”を両立した。また、『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』には、「なすの揚げびたし」をつけ合わせた。

◆『鬼おろし肉ぶっかけうどん』

【税込価格】

並:890円、大:1,080円、得1,270円

【販売期間】

2026年6月2日〜7月下旬

【販売店舗】

全国の丸亀製麺ロードサイド店(主に幹線道路沿い)を中心とした店舗

注文ごとに目の前で焼き上げる牛肉は、すっきりとした甘さの割り下で味付け。大根うまみや風味をしっかり感じられるように粗めにすりおろした鬼おろしに、柑橘香る特製ぽん酢が全体の味を引き締める。甘辛い牛肉の旨みと、鬼おろし、特製ぽん酢の爽やかさを同時に感じられる。

◆『鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん』

【税込価格】

並:860円、大:1,050円、得1,240円

【販売期間】

2026年6月2日〜9月下旬

【販売店舗】

全国の丸亀製麺

お店で丁寧に湯通しした豚しゃぶは、風味豊かな特製だしに漬け込むことで、ひんやりとやわらかな食感に仕上げた。コシのある冷うどんやシャキシャキ食感の鬼おろし、醤油の効いた濃いめのだしに漬け込んだなすの揚げびたしと合わせ、一体感ある味わいに仕立てた。

◆『鬼おろし鶏からぶっかけうどん』

【税込価格】

並:890円、大:1,080円、得1,270円

【販売期間】

2026年6月2日〜7月下旬

【販売店舗】

全国の丸亀製麺

鶏もも肉のから揚げは、店内でにんにく醤油ベースの特製だれで味付けし、一つひとつ揚げている。鬼おろしと爽やかな特製ぽん酢、刻み柚子と合わせて、がっつりボリュームがありながらもさっぱりと食べられる。

※いずれも並または大のみ、持ち帰り可能。1杯につき別途容器代50円がかかる。

〈暑い夏に大好評の『明太クリームうどん』が“冷”で初登場!〉

また、「鬼おろしシリーズ」とあわせて、季節限定の冷うどんを各種用意している。

今年3月の新発売以来、とろりと濃厚な味わいが大好評な『明太クリームうどん』から、冷たいうどんが登場する。ひんやりしたクリームベースのだしの『冷やし明太クリームうどん』は、コク深い4種のチーズに、夏でも食べやすいすっきりとした辛みのしょうがを効かせた風味豊かな味わい。のど越しのよい冷うどんと、明太子や大葉などを合わせた。

さらに、うどん一番人気の『かけうどん』を冷たいうどんと冷かけ専用のだしで楽しめる『冷かけうどん』をはじめ、徳島県産すだちを丸ごとひとつ使用し、大根おろしでさらにさっぱりと仕上げた『すだちおろし冷かけうどん』、辛みの強い青唐辛子の特製醤油の煮びたしをのせた『青唐おろしぶっかけうどん』『青唐おろし醤油うどん』も登場する。

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〈季節限定の冷うどん 商品概要〉

◆新作『冷やし明太クリームうどん』

【税込価格】

並:690円、大:880円、得1,070円

【販売期間】

2026年6月2日〜10月上旬

◆『青唐おろしぶっかけうどん』

【税込価格】

並:590円、大:780円、得970円

【販売期間】

2026年6月2日〜10月上旬

◆『青唐おろし醤油うどん』

【税込価格】

並:590円、大:780円、得970円

【販売期間】

2026年6月2日〜10月上旬

◆『すだちおろし冷かけうどん』

【税込価格】

並:590円、大:780円、得970円

【販売期間】

2026年6月23日〜7月中旬

◆『冷かけうどん』

【税込価格】

小:340円、並:440円、大:630円、得820円

【販売期間】

2026年4月21日〜7月中旬

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