Snow Man宮舘涼太、会見中のハプニングに“ロイヤルな神対応” 直後にセルフツッコミも
【モデルプレス＝2026/06/02】Snow Manの宮舘涼太が6月2日、都内で開催されたスキンケアブランド「レカルカ」アンバサダー就任発表会に出席。会見中のハプニングに粋な対応を見せた。
【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ
宮舘は、ブラックスーツにボルドーのシャツを合わせたスタイリングで登場。ステージ中央に立つと「ご覧ください」と優雅に両手を広げ、報道陣のフラッシュを浴びた。「もし生まれ変われるなら」と問われると、「生まれ変わったとしてもこのお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」とコメント。すると、会場に突然「お疲れ様です」と機械音声が流れてしまい、宮舘は音の鳴ったほうへ視線を向けた。宮舘は「『お疲れ様です』。そういう労いの言葉っていいですよね。『お疲れ様です』という言葉は、『疲れてますか』じゃなくて敬意を示して言う言葉であるので」と「お疲れ様です」への持論を展開。直後には「ここを広げなくていいんですよ。時間には限りがある」と自身にツッコミを入れて盛り上げ、ハプニングを見事にフォローしてみせた。
その後、改めて「生まれ変わったとしてもアイドルを続けたい」という発言について「今の活動をさせていただいていて、すごく楽しいんですよ」と補足。「この宮舘涼太としての活動って宮舘涼太にしかできないことでもあると思います。なので、生まれ変わっても宮舘涼太として同じ道を歩むのも良いのかなと思います」と答えていた。（modelpress編集部）
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◆宮舘涼太、ハプニングに粋な対応
宮舘は、ブラックスーツにボルドーのシャツを合わせたスタイリングで登場。ステージ中央に立つと「ご覧ください」と優雅に両手を広げ、報道陣のフラッシュを浴びた。「もし生まれ変われるなら」と問われると、「生まれ変わったとしてもこのお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」とコメント。すると、会場に突然「お疲れ様です」と機械音声が流れてしまい、宮舘は音の鳴ったほうへ視線を向けた。宮舘は「『お疲れ様です』。そういう労いの言葉っていいですよね。『お疲れ様です』という言葉は、『疲れてますか』じゃなくて敬意を示して言う言葉であるので」と「お疲れ様です」への持論を展開。直後には「ここを広げなくていいんですよ。時間には限りがある」と自身にツッコミを入れて盛り上げ、ハプニングを見事にフォローしてみせた。
◆宮舘涼太「生まれ変わったとしてもアイドルを続けたい」
その後、改めて「生まれ変わったとしてもアイドルを続けたい」という発言について「今の活動をさせていただいていて、すごく楽しいんですよ」と補足。「この宮舘涼太としての活動って宮舘涼太にしかできないことでもあると思います。なので、生まれ変わっても宮舘涼太として同じ道を歩むのも良いのかなと思います」と答えていた。（modelpress編集部）
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