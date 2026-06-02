【Chibi Creature 初代ゲッターロボ1 （ニューヨーク最終決戦時）】 9月 発売予定 価格：10,780円 【Chibi Creature 合体竜人 ダイナゼノン】 9月 発売予定 価格：11,660円

海外メーカー「エンバートイズ」は、ソフビ「Chibi Creature 初代ゲッターロボ1 （ニューヨーク最終決戦時）」と「Chibi Creature 合体竜人 ダイナゼノン」を9月に発売する。

同社のソフビコレクションシリーズ「Chibi Creature」で初代ゲッターロボ1とダイナゼノンを立体化したもの。

Chibi Creature 初代ゲッターロボ1 （ニューヨーク最終決戦時）

9月 発売予定

価格：10,780円

サイズ：全高約17cm

本商品はOVA「真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ」より恐竜帝国を相手に孤軍奮闘する巴武蔵が駆る初代ゲッターロボを立体化。

シリーズ特有のデフォルメプロポーションを継承しつつ、メカザウルスの猛攻を受け大破した「ダメージ状態」が再現されている。

無数の傷跡に加え、焦げ跡や錆、オイル汚れを施したウェザリング塗装により、激戦の重厚感を演出。胸部のダメージ穴からはゲッターコアが露出。このコア部分にはUV塗装が採用され、ブラックライトを照射することで、ゲッター線が激しく満ち溢れる発光状態を再現できる。

本体に加え、劇中で機体を貫いた「メカザウルスの首」がパーツとして付属。

Chibi Creature 合体竜人 ダイナゼノン

9月 発売予定

価格：11,660円

サイズ：全高約14cm

本商品はアニメ「SSSS.DYNAZENON」より巨大ロボット「ダイナゼノン」を立体化したもの。

リーズ特有のSDプロポーションで立体化しつつ、劇中のメカデザインを再現。ウイング、ホイール、爪といったディテールや各部のカラーリングもアニメの設定に合わせて塗分けがされている。

(C)2000 GO NAGAI&KEN ISHIKAWA/DYNAMICPLANNING-DENTSU-BANDAIVISUAL

(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会