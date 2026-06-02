ソフビコレクションシリーズ「Chibi Creature」で「初代ゲッターロボ1」と「ダイナゼノン」が立体化
海外メーカー「エンバートイズ」は、ソフビ「Chibi Creature 初代ゲッターロボ1 （ニューヨーク最終決戦時）」と「Chibi Creature 合体竜人 ダイナゼノン」を9月に発売する。
同社のソフビコレクションシリーズ「Chibi Creature」で初代ゲッターロボ1とダイナゼノンを立体化したもの。
Chibi Creature 初代ゲッターロボ1 （ニューヨーク最終決戦時）
9月 発売予定
価格：10,780円
サイズ：全高約17cm
本商品はOVA「真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ」より恐竜帝国を相手に孤軍奮闘する巴武蔵が駆る初代ゲッターロボを立体化。
シリーズ特有のデフォルメプロポーションを継承しつつ、メカザウルスの猛攻を受け大破した「ダメージ状態」が再現されている。
無数の傷跡に加え、焦げ跡や錆、オイル汚れを施したウェザリング塗装により、激戦の重厚感を演出。胸部のダメージ穴からはゲッターコアが露出。このコア部分にはUV塗装が採用され、ブラックライトを照射することで、ゲッター線が激しく満ち溢れる発光状態を再現できる。
本体に加え、劇中で機体を貫いた「メカザウルスの首」がパーツとして付属。
Chibi Creature 合体竜人 ダイナゼノン
9月 発売予定
価格：11,660円
サイズ：全高約14cm
本商品はアニメ「SSSS.DYNAZENON」より巨大ロボット「ダイナゼノン」を立体化したもの。
リーズ特有のSDプロポーションで立体化しつつ、劇中のメカデザインを再現。ウイング、ホイール、爪といったディテールや各部のカラーリングもアニメの設定に合わせて塗分けがされている。
(C)2000 GO NAGAI&KEN ISHIKAWA/DYNAMICPLANNING-DENTSU-BANDAIVISUAL
(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会