台風6号は、明日3日(水)明け方から昼過ぎにかけて、東海地方に最接近する恐れがあります。明日3日昼前にかけて非常に激しい雨が降り、警報級の大雨に警戒してください。明日3日朝の通勤・通学の時間は、交通機関に影響が出る可能性があります。

台風6号 東海地方に明日3日(水)明け方〜昼過ぎに最接近

台風6号は、今日2日(火)正午現在、屋久島の西南西約110キロにあって、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。

台風の暴風域はなくなりましたが、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、次第に進路を東寄りにかえて、今夜(2日)から明日3日(水)夕方頃にかけて、四国沖から東海沿岸を通過し、関東の東の海上へ進む見込みです。東海地方への最接近は、明日3日明け方から昼過ぎになるでしょう。

今後の雨の予想

今日2日(火)正午現在、東海地方は、台風からまだ離れていますが、前線や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、広い範囲で雨が降っています。

午後は、台風が近づくにつれて、暖かく湿った空気の流れ込みが強まるため、より雨雲が発達しやすいでしょう。また、発達した雨雲が台風の進行方向に広がっており、台風の最接近前から、雨のピークを迎える見込みです。



三重県南部など早い所では、今夜遅くから雨のピークを迎える見込みです。活発な雨雲は次第に東へ移動し、静岡県では、明日3日(水)昼前にかけて雨のピークが続くでしょう。雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、警報級の大雨に警戒してください。



明日3日午後は、台風が東海地方から離れるため、急速に天気は回復する見込みです。

今日2日(火)正午からの予想24時間降水量

今日2日(火)正午から予想される24時間降水量は、三重県南部や静岡県の多い所で赤色で示される200ミリ〜300ミリ、一部では紫色で示される300ミリ以上が予想されます。一部の地域では、平年の6月1か月分近くの雨が、今夜(2日)から明日3日(水)昼前までの短い時間に降る恐れがあります。大雨災害のリスクが高まるでしょう。

愛知県、三重県南部、静岡県では、「レベル4土砂災害危険警報」が発表される可能性があります。「レベル4」が発表された時は、危険な場所にいる人は、全員避難してください。

土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。雨が止んだ後も、危険な場所にはしばらく近づかないようにしてください。

いつ避難する? タイミングは?

土砂災害や川の氾濫などの災害は、急に発生して、一気に被害が広がるため、避難が遅れると、命にかかわります。



そこで、避難のタイミングが重要です。警戒レベル3の場合、高齢者や障害のある方などは、安全な所へ避難しましょう。警戒レベル4では、危険な場所から全員速やかに避難してください。警戒レベル5では、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。このため、警戒レベル5の情報を待ってはいけません。警戒レベル4までに、必ず避難してください。



天気が荒れてしまうと、道路状況が悪くなったり、暴風で物が飛んできたりするなど、避難の際の危険度が高まります。避難指示が出されていなくても、少しでも危険を感じたら、自ら避難しましょう。不安を感じたら、その時が避難のタイミングです。「自主的に、早めに、安全な所へ避難する」という防災意識をもって、避難する際は、近所の方々にも声をかけ、複数で行動してください。

今後の風や波の予想

台風は、陸地から近い東海沿岸を通過していくため、風にも警戒が必要です。台風が予想より北寄りに進んだ場合は、陸上でも広い範囲で非常に強い風の吹く恐れがあります。明日3日(水)は、海上で猛烈な風が吹き、波はうねりを伴って大しけとなるでしょう。むやみに、海岸付近には近づかないようにしてください。台風が去った明日3日午後も、しばらく風が強い状態が続くでしょう。



【風の予想】

今日2日(火)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

愛知県陸上 13メートル(25メートル)

愛知県海上 20メートル(30メートル)

三重県陸上 13メートル(25メートル)

三重県海上 20メートル(30メートル)

静岡県陸上 12メートル(25メートル)

静岡県海上 20メートル(30メートル)

明日3日(水)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

愛知県陸上 18メートル(30メートル)

愛知県海上 30メートル(40メートル)

三重県陸上 18メートル(30メートル)

三重県海上 30メートル(40メートル)

静岡県陸上 20メートル(35メートル)

静岡県海上 30メートル(40メートル)

岐阜県 12メートル(25メートル)



【波の予想】

今日2日(火)に予想される波の高さ

愛知県外海 4メートル うねりを伴う

愛知県内海 2メートル うねりを伴う

三重県外海 5メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 2メートル うねりを伴う

三重県内海 2メートル うねりを伴う

静岡県 3メートル うねりを伴う

明日3日(水)に予想される波の高さ

愛知県外海 8メートル うねりを伴う

愛知県内海 4メートル うねりを伴う

三重県外海 8メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 4メートル うねりを伴う

三重県内海 2.5メートル うねりを伴う

静岡県 8メートル うねりを伴う