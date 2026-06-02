高橋一生＆斎藤工＆水上恒司、“犯罪者の皆様”と呼ばれ苦笑い ドラマタイトルの「3文字がすごく強い」
俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。
冒頭のあいさつで斎藤は「この（ドラマのタイトルの）3文字はすごく強くて。先ほどもブリーフィングの時に『犯罪者の方』と呼ばれた時にみんなが振り返って。複雑な気持ちになりました」と笑わせた。それに乗ったMCが「犯罪者の皆様、イスにおかけください」と着席を促すと、会場からは笑いが起き。「あまり『犯罪者の皆様』は言われない」と登壇陣も苦笑いを浮かべていた。
【写真】高橋一生＆斎藤工＆水上恒司らも苦笑い…「？」だらけの相関図
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の社会の闇に迫るスノンストップ・クライムサスペンス。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作となる。
冒頭のあいさつで斎藤は「この（ドラマのタイトルの）3文字はすごく強くて。先ほどもブリーフィングの時に『犯罪者の方』と呼ばれた時にみんなが振り返って。複雑な気持ちになりました」と笑わせた。それに乗ったMCが「犯罪者の皆様、イスにおかけください」と着席を促すと、会場からは笑いが起き。「あまり『犯罪者の皆様』は言われない」と登壇陣も苦笑いを浮かべていた。
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の社会の闇に迫るスノンストップ・クライムサスペンス。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作となる。