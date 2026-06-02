◇MLBダイヤモンドバックス4-1ドジャース(日本時間2日、チェイス・フィールド)

ドジャースは同地区のライバル、ダイヤモンドバックスとの4連戦初戦に臨みましたが、打線は1点のみと抑えられ接戦を落としました。

打線は2回表、先頭打者ムーキー・ベッツ選手が安打を放つとカイル・タッカー選手も四球で出塁し、2死からミゲル・ロハス選手が遊安打を放ち満塁のチャンスを迎えますが得点にはつながりません。ただ3回表には、1番・DHの大谷翔平選手が先頭で二塁打を記録しチャンスメークすると、続くアンディ・パヘス選手のポテンヒットで3塁に進み、3番フレディ・フリーマン選手のサードゴロの間に先制のホームを踏みます。

しかし4回以降、打線は沈黙。大谷選手は1人気を吐き、5回の第3打席で内角高めのシンカーを詰まりながらもパワフルなスイングでセンター前ヒット。8回の第4打席では、変化球に当たり損ねのボテボテのセカンドゴロとなりますが、大谷選手の足が勝り内野安打に。猛打賞を記録しましたが、この2安打以外、打線はヒットを打てず。

投手陣は先発のエメ・シーハン投手が7回途中まで好投するものの、6回に相手の9番トミー・トロイ選手にメジャー初本塁打となる同点ソロを浴びると、7回にはノーラン・アレナド選手に逆転ソロを被弾。すると8回には3番手ジャック・ドライヤー投手がケテル・マルテ選手にも2ランを被弾し万事休す。終盤に追加点を許し、黒星となりました。