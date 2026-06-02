【職業婦人への嫉妬】老人ホームに入って変わった母。「パソコンが使えるからって偉そう」「男に媚びている」とお隣さんへの愚痴が止まらない＜第４話まんが＞【2026年編集部セレクション】
2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年4月23日）＊＊＊＊＊＊50代半ばの久保恵子さんは、成人した長女と長男、夫と4人暮らし。近くにある実家では、父亡きあと、母がひとり暮らしをしています。そんなに老け込んだわけでもないのに、ある日「お父さんがいた老人ホームに入る」と言い出して、実家を売却して入居した母。老人ホームで暮らし始めた母は、他人の噂話を意地悪く話したり、見栄を張って高価なお菓子を配りたいと言うようにり…
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吉村さんにもあげようかな
前話からの続き。
その次も母の指定のお菓子を取り寄せて、憂鬱な気持ちのなか施設へ持っていきました。
↓↓↓ぜんぶイヤミっぽく聞こえちゃう…
吉村さんに嫉妬？
母の吉村さんへの不満はつづきます。
↓↓↓吉村さんは専業主婦を軽くみてる
職業婦人はしたたか
吉村さんへの愚痴や、些細なことで過剰に反応する母の姿を見て、私はこの日、母が変わってしまったことを確信しました。
以前の母は、いつでも優しさや温かさが感じられたのに、その影が見あたらなかったのです。
母が自ら選んだ施設入居だけど、それが本当に良かったのか、少し疑問に思えてきました。
第５話へ続く。