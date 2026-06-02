「どの試合も大事」 全米でも“特別扱いしない”笹生優花の姿勢
＜全米女子オープン 事前情報◇1日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞日本勢史上初となるメジャー2勝という偉業を成し遂げている笹生優花。とりわけ「全米女子オープン」は思い入れのある大会だが、「気持ちは変わらない」と平常心で臨んでいる。
【写真】笹生優花が飛ばせる理由を徹底分析！
日曜日からコース入りして調整を重ねるなか、名門・リビエラCCについては「きれいなコース」と話す。米国男子ツアー「ジェネシス招待」の舞台としても知られるが、「何回か見たことはあります」と映像で予習済み。それでも「持つ番手が違うので」と、男子選手のプレーはあくまで参考程度だ。約1カ月前からリビエラで実戦練習を重ねるなど、全米へ向けて入念なコースチェックを行ってきた。とはいえ、「どの試合も大事で好きなので」と、歴代覇者である大会だからといって特別な感情はない。目の前の一試合に全力を注ぐ、変わらない姿勢がそこにはある。2021年大会では19歳11カ月17日の史上最年少記録で優勝。24年大会でも優勝し、史上最年少での全米2勝となった。連覇を目指した昨年大会は予選落ち。ただ、苦しんだのは全米だけではなく、その後もなかなか結果を残せない時期が続いている。昨年は7月「アムンディ・エビアン選手権」から自身最終戦まで全試合で予選落ち。今季も11試合に出場しているが、そのうち6試合で予選落ちを喫するなど、苦しい戦いは続く。それでも、わずかながら光は見えてきた。メジャー今季初戦「シェブロン選手権」2日目には、24年の全米最終日以来となるメジャーでのアンダーパーをマークした。「メジャーでいいプレーができれば経験として生かせる。もっと楽しんでいければ」現状を打開する特効薬はない。それでもメジャーで好成績を残すことができれば、流れを変えるきっかけになる。笹生にとって、この全米は自らの現在地を確かめる4日間にもなりそうだ。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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