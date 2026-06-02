大谷翔平5試合連続安打＆2試合連続マルチ安打　ドジャース敗戦も3安打マークし打率.289に上昇

◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス4ー1ロサンゼルス・ドジャース 1日（日本時間6月2日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で先発出場。3回に二塁打を放つなど、3安打をマークした。

第1打席でサードゴロに倒れていた大谷は、3回表の先頭で迎えた第2打席、ダイヤモンドバックス先発の左腕ロドリゲスから、左中間フェンスにワンバウンドで届く大きな当たりの二塁打で出塁し5試合連続となる安打をマーク。続く2番パヘスの二塁打で3塁に進むと、3番フリーマンのサードゴロの間に先制のホームを踏んだ。

5回表の第3打席でもセンター前でのヒットで2試合連続のマルチ安打をマークした大谷は、1−2とダイヤモンドバックスに逆転を許して迎えた8回表の第4打席、セカンドへのゴロが内野安打となり、この試合3安打とした。今季の打率は.289まで上昇した。

試合は8回裏に1番マルテのツーランホームランで2点を加えたダイヤモンドバックスが4−1で勝利した。