歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が30日、Instagramのストーリーズを更新。タトゥーが見えるお風呂場でのプライベート動画を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】お風呂でミセスを熱唱するTAKAHIRO（動画あり）

2017年9月に俳優の武井咲（32）と結婚し、8歳・4歳・1歳の3人の女の子を育てているTAKAHIRO。これまでもInstagramで、ハワイ旅行や幼少期ショットなどプライベートの様子を発信し、それらの投稿に、武井が「いいね！」で反応をしてきた。

タトゥーが見えるお風呂での姿に反響

2026年5月30日はストーリーズを更新。浴槽に浸かりながら、3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」の楽曲「僕のこと」を熱唱する動画を公開。「長風呂しながら、ミセスで声出し。」とコメントし、動画内で「顎を下げて、腹圧を少しかけて背中に引っ張るとちょっとだけ響きが変わる」とも語っていた。

お風呂場でのタトゥーが印象的なTAKAHIROの姿に、ネット上では「風呂でミセス歌う、たかぴ、色っぽ！！」「TAKAHIROのお風呂場でのミセス上手すぎるし、とんでもない豪邸なんだろうな」「『ミセスで声出し』は結構なパワーワードですけどね！？」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）