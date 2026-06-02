すにすて、新たな楽曲表現に挑戦した新曲「UNTOUCHABLE」のMV公開！

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2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep (すにーかーすてっぷ /通称「すにすて」)の新曲「UNTOUCHABLE」が公開された。

この度公開した新曲「UNTOUCHABLE」は、あえて特定のテーマやコンセプトを絞らず、”受け手によって捉え方を幅広くしてほしい”という想いから制作された楽曲。

本作には固定された正解はなく、聴く人それぞれが自由に考察し、自分だけの物語として楽曲を捉えていただくことを前提としている。「あなたがいることで、そしてあなたがどう受け取ったかによって、この楽曲が初めて完成する」。

リスナーの数だけ異なる表情を見せる「UNTOUCHABLE」を通して、「すにすて」の新たな楽曲表現に挑戦している。楽曲や映像に込められた意味を、ぜひそれぞれの解釈で楽しんでほしい。

Vocal：すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

Lyric：Funk Uchino

Music：Funk Uchino, SILLY TEMBA, さいとう涼

Arrangement：SILLY TEMBA, さいとう涼

Mix：ソノイ

Illust：つきひ

Movie：はるきち

＜すにすて - SneakerStep Profile＞

『すにすて - SneakerStep』は、TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年2月18日にグループ名を発表し活動を開始。2025年4月2日に東京ドームで行われた『STPR Family Festival!! 』でデビュー。メンバーは、「にしき」「らお」「だいきり」「たちばな」「ゆたくん」「やなと」「おさでい」の7名。各メンバーの個性を活かし、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。2025年12月〜2026年1月には東名阪Zeppツアーを完走。2026年7月〜8月には二度目のZeppツアーを会場・公演数を拡大し開催予定。

関連リンク

「すにすて - SneakerStep」公式サイト

https://sneakerstep.stpr.com/