【台風情報】台風6号 3日に関東に最接近 最大瞬間風速35m【首都圏の雨・風シミュレーション2日～4日（木）】気象庁の進路予想 東京・神奈川・埼玉・千葉（2日午後0時20分）
気象庁によると、台風６号は、３日朝から夕方にかけて、関東甲信地方に最も接近する見込みです。通勤、通学の時間帯や帰りの時間に影響が出るおそれもあります。
関東甲信地方では、３日は土砂災害やうねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒してください。
は、画像で掲載しています。
台風６号は、２日午後０時には鹿児島県・屋久島の西南西約１２０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルです。
台風は、次第に東よりに進路を変えて本州南岸を進み、関東甲信地方には３日朝から夕方にかけて最も接近する見込みです。
台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、関東甲信地方では２日夜遅くから３日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
しています。気象庁［雨の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）
関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、２日夜遅くから３日夕方にかけて、雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。
▼２日に予想される１時間降水量は多い所で、伊豆諸島 ３０ミリ
▼３日に予想される１時間降水量は多い所で、伊豆諸島 ７０ミリ 関東地方北部 ７０ミリ（茨城、栃木、群馬） 関東地方南部 ７０ミリ（東京、神奈川、埼玉、千葉） 甲信地方 ５０ミリ（山梨、長野）
▼２日１２時から３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東地方北部 １８０ミリ（茨城、栃木、群馬） 関東地方南部 ２００ミリ（東京、神奈川、埼玉、千葉） 甲信地方 ２００ミリ（山梨、長野） 伊豆諸島 ３００ミリ
▼その後、３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東地方北部 １５０ミリ（茨城、栃木、群馬） 関東地方南部 １２０ミリ（東京、神奈川、埼玉、千葉）
しています。［風の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）
伊豆諸島と関東地方の海上では、３日明け方から４日にかけて非常に強い風が吹く見込みです。
▼３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）関東地方の海上 ２５メートル（３５メートル） 伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル） 関東地方の陸上 ２３メートル（３５メートル） 甲信地方 １６メートル（３０メートル）
▼４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）関東地方の海上 ２０メートル（３０メートル） ［波の予想］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）
伊豆諸島では、３日はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上でも、３日昼前から４日にかけて、うねりを伴って大しけとなる見込みです。
▼３日に予想される波の高さ関東地方 ８メートル うねりを伴う 伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う ▼４日に予想される波の高さ 関東地方 ６メートル うねりを伴う 伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う
しています。［防災事項］（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野）
関東甲信地方では、３日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒し、塩害に注意してください。また、３日から４日にかけて、うねりを伴った高波に警戒し、伊豆諸島では３日昼前から昼過ぎは厳重に警戒してください。
関東甲信地方では、２日夜遅くから３日夕方は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。
ひょうが降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。雨・風シミュレーション（下に画像で掲載）関東甲信（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、山梨、長野
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