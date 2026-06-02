夏場に使える！氷で飲み物が薄まらない裏ワザ3選

時間がたつにつれて味が薄まるのって悲しい

夏になると、キーンと冷たいドリンクをゴクゴク飲みたくなりますよね。氷がぎっしり入ったグラスを見ると、それだけで涼しい気分になります。でも、時間がたつと氷が解けて、味が薄まるのが難点。そこで、氷の代用を使って、薄まることなく味わえるドリンクのレシピをご紹介します。

カラフル！ミニゼリー入りサイダー

冷凍フルーツ入りトロピカルアイスティー

コーヒーをキューブ状に凍らせたコーヒー牛乳

氷でなければ薄まらない…目からウロコ！

そもそも氷って水を凍らせたものですよね。解けると水に戻ってドリンクを薄めてしまうのは必然です。ならば、ドリンクに入れるのは氷でなければいいのです。キューブ状に凍らせたコーヒーを牛乳に入れると、白×茶のモノグラム模様風のかわいいビジュアルに。コーヒーを少し甘めに作っておくのがおいしくなるコツです。アイスティーに冷凍フルーツを入れると、トロピカルで豪華な雰囲気に。半解凍のフルーツを食べるのも楽しみです。冷凍した市販のミニゼリーをサイダーに入れると、カラフルなカフェ風ドリンクに。写真映えするので、お友達に自慢したくなりますね。どれも手軽に作れるものばかりです。さっそく午後のティータイムに味わってみてはいかがでしょうか。

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