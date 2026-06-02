お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。超人気アイドルとの意外な関係を明かした。

この日は「ナニワの先輩集団襲来SP」。大悟が大阪時代に世話になったという「ハイヒール」モモコ、「千原兄弟」千原せいじ、「シャンプーハット」恋さんが集結した。

モモコは大悟にシャネルのアクセサリー代14万6000円の領収書を提出し「これはぜひ払っていただきたい。なぜなら大阪時代のツケを回収するために」。大阪時代の大悟が、モモコがひいきにしているSTARTO ENTERTAINMENTのアイドルたちからタバコやタクシー代をせびっていたことを暴露した。

これに大悟は「いやいや、楽しく一緒に遊んでましたよ大阪時代」と反論していたが、観念し「ほんとに毎日の生きる金もないような状態で、ただタバコは吸いたい。何度も“タバコ買うてくれ”“タクシー代出してくれ”何度も言いました！」と白状。「だってあいつらお金もってたもん！」と嘆きスタジオを盛り上げた。

さらに「東京出て来た時も、まだお金ないし仕事もない頃もよこ（SUPER EIGHTの横山裕）に連絡して“よこ、腹減った〜”っていうて。そしたらよこがワシのタバコ買うといてくれて、飯食って“これ持って帰ってください”って」とぶっちゃけスタジオを爆笑させた。

結局大悟は「もしかしたらこれくらい、トータルおごってもらってる」と言いながらも、モモコの領収書を差し戻し。「私からきっちり横山にはお返しします」と宣言した。