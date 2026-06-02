台風6号は、2日夜遅くから3日明け方にかけて徳島県に接近する見込みです。



県内では「線状降水帯」が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



南部では、2日夜のはじめ頃から3日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。



県内は、2日夕方から3日未明にかけて、局地的に雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みで、2日と3日に予想される1時間雨量は、いずれも多い所で北部 50ミリ、南部 80ミリとなっています。





また、3日正午までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで北部 180ミリ、南部 250ミリと予想されています。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。2日の夜遅くから3日の明け方にかけて暴風になる見込みで、予想される最大風速は、北部、南部とも陸上で20メートル、海上で25メートルとなっています。予想される波の高さは、北部3メートルから4メートル、南部6メートルで、南部は2日夜遅くから3日昼前にかけて、うねりを伴った大しけとなる見込みです。土砂災害に厳重に警戒してください。うねりを伴った高波、暴風、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。