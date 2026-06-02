１日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、ラストシーンに有名声優が登場。ネットでは「最強ウグイス嬢か？」などと話題を呼んでいる。

この日の「銀河の一票」では、通り魔を諭した動画が拡散され、ネットではあかり（野呂佳代）と茉莉（黒木華）の正体を特定しようとする動きが始まっていた。過去が暴露される記事が出される可能性があり、あかりはスナックのママとなる前に養護教諭だったことを明かし、当時の教え子とその母親とのトラブルがあったことを茉莉（黒木華）らへ伝える。

それでも五十嵐（岩谷健司）は、その後の１０年間のあかりの行動を信じると伝え、出馬準備を整える。

そしてやってきた出馬会見で、あかりは茉莉、五十嵐、元西多摩市長の蛍（シシド・カフカ）の３人を副知事にすると明言する。

ラストでは、眼鏡にマスク、帽子を目深にかぶった女性が登場。子どもが着ている女の子キャラのアニメのプリントのシャツを見つめていたその女性は、街頭インタビューで都知事選のことを聞かれるも、逃げるように走り去ってしまう。

予告動画でこの女性が人気声優の日高のり子であることが判明。五十嵐らを前に「感動しました。素晴らしいなって」と伝えており、チームあかりに加わりそうな予感が。ドラマ公式ＨＰのあらすじによると、この日高演じる謎の女性は「選挙ボランティアに参加したい」と申し出るといい、深刻な悩みも抱えているとあるが…。

ネットでは突然の日高の登場に「伝説のウグイス嬢とか？」「最後に出た日高のり子は必ず候補者を当選させる伝説のウグイス嬢設定と予想する」「もしかしてウグイス嬢だったら最強過ぎる」など期待の声が殺到している。