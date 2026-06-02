気象庁によりますと台風６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。



西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風に警戒が必要です。九州南部と四国地方では３日にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





台風の接近によって、新潟県内へも影響が出る可能性があります。３日は、台風６号が本州の南岸を東北東に進み、夜には関東の東へ進む見込みで新潟県では、くもり時々雨、または雨のちくもりの予想ですが、台風の接近によって、３日の県内は、朝から昼過ぎにかけて雨が強まる可能性があります。また風も強まり下越や佐渡の陸上では強風となる可能性があるということです。台風６号は２日午前１０時には屋久島の西南西にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルです。台風は、進路を次第に東よりに変えながら、２日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には本州の南岸を東北東へ進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。また、前線が九州、四国を通って日本の南にのびており、台風の北東側を東進する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込みです。発達した雨雲が中心から離れた北側や東側にあることから、台風の中心から離れていても雨が強まり、また、中心付近以外でも風が非常に強く吹くおそれがあります。◆風の予想奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、非常に強い風が吹く見込みです。２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東海地方 ２０メートル（３０メートル）近畿地方 ２５メートル（３５メートル）中国地方 ２０メートル（３０メートル）四国地方 ２５メートル（３５メートル）九州北部地方 ２３メートル（３５メートル）九州南部・奄美地方 ２５メートル（３５メートル）３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東海地方 ２５メートル（３５メートル）近畿地方 ２５メートル（３５メートル）中国地方 ２０メートル（３０メートル）四国地方 ２５メートル（３５メートル）東北地方 ２０メートル（３０メートル）関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）◆波の予想奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。２日に予想される波の高さ東海地方 ５メートル うねりを伴う近畿地方 ６メートル うねりを伴う四国地方 ８メートル うねりを伴う九州北部地方 ６メートル うねりを伴う九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う沖縄地方 ６メートル うねりを伴う３日に予想される波の高さ東海地方 ８メートル うねりを伴う近畿地方 ８メートル うねりを伴う四国地方 ８メートル うねりを伴う九州北部地方 ５メートル うねりを伴う九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う東北地方 ６メートル うねりを伴う関東甲信地方 ９メートル うねりを伴う◆雨の予想西日本や東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。３日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 ３００ミリ東海地方 ３５０ミリ近畿地方 ３５０ミリ四国地方 ２５０ミリ九州北部地方 ２００ミリ九州南部・奄美地方 １８０ミリその後、３日正午時から４日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １５０ミリ東北地方 １００ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。奄美地方では２日は、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。沖縄地方では２日は、うねりを伴う高波に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。九州北部地方では２日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒が必要です。※画像：気象庁ホームページ（午前１１時発表）