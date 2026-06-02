¡Ú¤ªÊÛÅö¤ËºÇ¹â¡Û¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ç»È¤¤²ó¤»¤ë¡ª¤Ê¤¹¤Î¤ª½õ¤±ºî¤ê¤ª¤3Áª
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¤Ê¤¹¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÅà¸Ë¤Ø¡ª²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÊÝÂ¸¥ï¥¶¤È³èÍÑ¥ì¥·¥Ô2Áª
¡ÖËèÄ«¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¬ÂçÊÑ¡×¡ÖÍ¼¿©¤Î¤¢¤È°ìÉÊ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤¹¤Îºî¤ê¤ª¤¤ª¤«¤º¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡ª º£²ó¤Ï¡¢ÍÎÉ÷¤Î¥Þ¥ê¥Í¤ä¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¤¤ê¼Ñ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÉ÷¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¤Ê3ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤¹¤´Ö¤ò¤¦¤á¤ë¤Î¤Ë¤âÂç³èÌö¡£½àÈ÷¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤Æü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¾Æ¤¤Ê¤¹¤ÎÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Þ¥ê¥Í
ÍÎÉ÷¤Î¥Þ¥ê¥Í±Õ¤Ç¡¢¾Æ¤¤Ê¤¹¤¬¿·Á¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ÛÎäÂ¢ÊÝÂ¸3¡Á4Æü´ÖOK
¡¦¤Ê¤¹ ...10¸Ä
¡¦¶Ì¤Í¤®¤ÎÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ...1/4¸ÄÊ¬
¡¦¤·¤·Åâ¿É»Ò ...5ËÜ
¡¦A¡ãÂç¤¤á¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ëº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ...Âç¤µ¤¸3
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý ...³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¡øÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ...Âç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ...¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤°¤ë¤ê¤ÈÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¬¤¯¤ò¼è¤ê¡¢Èé¤Ë½Ä¤Ë¿ôËÜÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢[A]¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¤Ê¤¹¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢Èé¤¬´°Á´¤Ë¹õ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó8Ê¬¾Æ¤¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÌó8Ê¬¾Æ¤¯¡Ê¥°¥ê¥ë¤¬Î¾ÌÌ¾Æ¤¤Î¾ì¹ç¤Ï12¡Á14Ê¬¾Æ¤¯¡Ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤Æ2cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3. [1]¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë[2]¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¡¢Ìó10Ê¬¤ª¤¤¤ÆÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤·¤·Åâ¤ÏÇö¤¤¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤Ê¤¹¤ò½Á¤´¤È´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤·¤·Åâ¤ò»¶¤é¤¹¡£
(1/4ÎÌ¤Ç181kcal/±öÊ¬1.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£¤Ê¤¹¤È¤¸¤ã¤³¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤¤¤ê¼Ñ
¤´ÈÓ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡ÚºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ÛÎäÂ¢ÊÝÂ¸3¡Á4Æü´ÖOK
¡¦¤Ê¤¹ ...5¸Ä
¡¦¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³ ...Âç¤µ¤¸3¡ÊÌó15g¡Ë
¡¦A
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ...¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...¾®¤µ¤¸2
¡¦B
¡¡øºï¤ê¤¬¤Ä¤ª ...4g
¡¡øÇò¤¤¤ê¤´¤Þ ...Âç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ê¤¹¤Ï1cm¸ü¤µ¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤ËÌó10Ê¬¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ê¤¹¤òÆþ¤ì¤ÆÌó3Ê¬30ÉÃßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤·¤¿¤é¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
3. [A]¤ò½ç¤Ë²ó¤·¤«¤±¤ÆÌó2Ê¬ßÖ¤á¡¢[£Â]¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
(1/4ÎÌ¤Ç98kcal/±öÊ¬0.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£¤Ê¤¹¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÉ÷ßÖ¤á
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤
¡ÚºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ÛÎäÂ¢ÊÝÂ¸3¡Á4Æü´ÖOK
¡¦¤Ê¤¹ ...5¸Ä
¡¦¥¦¥¤¥ó¥Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸ ...6ËÜ
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/2¸Ä
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó ...2¸Ä
¡¦A
¡¡ø¥Ð¥¿¡¼ ...Âç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ...¾¯¡¹
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡¦±ö
¡¦¥«¥ì¡¼Ê´
¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ê¤¹¤ÏÈé¤ò¤·¤ÞÌÜ¤Ë¤à¤¡¢1.5cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä1cmÉý¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ²£2cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï1cmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¤Ê¤¹¤òÆþ¤ì¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÌó3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
4. [2]¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó2Ê¬ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥«¥ì¡¼Ê´¾®¤µ¤¸2¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Ëº®¤¼¡¢Ìý¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾¯¡¹¤òÂ¤¹¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Âç¤µ¤¸4¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤ÇßÖ¤á¡¢¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç·Ú¤¯¼ÑµÍ¤á¤Æ¤«¤éÁ´ÂÎ¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£[A]¤ò²Ã¤¨¤ÆÄ´Ì£¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤ß¤ÇÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
(1/3ÎÌ¤Ç256kcal/±öÊ¬1.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë½Ü¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ºî¤ê¤ª¤¤ª¤«¤º¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤ò¸¤¯¥é¥¯¤Ë²ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÃæÅÄÌª´»¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò