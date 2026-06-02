“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが5月31日、更新され、「Happy Birthday 本日5/31 ののちゃん8歳になりました」と投稿し、誕生日を報告しました。



【写真を見る】【 ののちゃん 】村方乃々佳さん 8歳の誕生日を報告 将来の夢は「助産師さんになりたい！」





乃々佳さんはプレゼントを開けることを楽しみにしているとのこと。また、8歳になった乃々佳さんの将来の夢は「助産師さん」だといいます。

投稿によると、「本当は6月に生まれる予定だったけれど、早く会いたくて少し早めに産まれてきたんだよ。小さい小さい赤ちゃんのんちゃんを助産師さんが大切に取りあげてくれたよ」と出生時のエピソードを詳しく話したところ、乃々佳さんは「すごい！かわいい〜♡のんちゃんも助産師さんになりたい！」と志すようになったそうです。







また、「今のののちゃんには将来なりたいものが10個くらいあるけれど、いろんな経験をして、いろんな感情に触れて、たくさんの夢を持って成長していってくれたらいいなと思います」と綴り、「8歳も特別な思い出がたくさんできそう 楽しみがいっぱいです」と期待を寄せました。







この投稿に、「ののちゃん８歳おめでとう！」「のんちゃんがもう8歳かぁ。すっかり、親戚のおばちゃん気分です」「これからもたくさんチャレンジして楽しい毎日をねー」「これからも夢に向かって一歩ずつ歩んでいってくださいね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】