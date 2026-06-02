台風6号の影響で、JR東日本は3日、一部の路線で計画運休を実施します。

JR東日本によりますと、3日、在来線で運転を取りやめるのは、

▼東海道線の小田原駅−熱海駅間（始発〜再開時間未定）

▼湘南新宿ラインの新宿駅−小田原駅・逗子駅間（始発〜午後4時頃）

▼伊東線の熱海駅−伊東駅間（終日）

▼中央線の高尾駅−小淵沢駅間（始発〜午後3時頃）

▼青梅線の青梅駅−奥多摩駅間（始発〜午後8時頃）

▼内房線の君津駅−安房鴨川駅間（終日）

▼外房線の上総一ノ宮駅−安房鴨川駅間（終日）

▼総武本線の佐倉駅−銚子駅間（終日）

▼成田線の成田駅−銚子駅間（終日）

▼鹿島線の佐原駅−鹿島神宮駅間（終日）

▼久留里線の木更津駅−上総亀山駅間（終日）

▼小海線の小淵沢駅−中込駅（終日）

などとなっていて、そのほかの路線でも運休や遅れが出る可能性があるということです。

また、特急では「成田エクスプレス」や「あずさ」「踊り子」「ひたち」「ときわ」「さざなみ」「わかしお」「しおさい」などで終日、または一部で運転をとりやめるということです。

JR東日本は、最新の運行状況に注意するよう呼びかけています。