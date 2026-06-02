◇ナ・リーグ ドジャース1−4ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し4打数3安打で今季5度目の1試合3安打をマークした。チームは逆転負けでカード初戦を落とした。

初回の第1打席は相手先発左腕・ロドリゲスに高め直球で三ゴロに打ち取られたが、3回の第2打席は先頭でカットボールを捉え、左中間を破る二塁打。その後、三塁まで進むとフリーマンの三ゴロの間に生還し、先制のホームを踏んだ。

5回1死の第3打席も初球の内角シンカーを捉えて中前打を放つと、8回、先頭で迎えた第4打席は相手3番手左腕・ガルシアの高めシンカーにボテボテのゴロとなったが当たりが弱かったことが幸いし、二塁への内野安打で出塁。3安打目をマークした。

1試合3安打は5月29日（同30日）のフィリーズ戦以来、今季5度目。打率は・289まで上昇し、3割台を視野に捉えた。大谷は6月を得意としており、昨季まで月別最多62本塁打や2度の月間MVPなど「ミスター・ジューン」として好成績を残している。

ただ、打線は3回に先頭・大谷の二塁打から無死二、三塁の好機をつくったが1点止まりに終わると、以降は無得点。先発・シーハンは粘りの投球を続けていたものの1点リードの6回にトロイに同点ソロを浴びると、7回にはアレナドに勝ち越しソロを被弾。2本のソロに泣いて、6回1/3を3安打2失点も2敗目を喫した。

8回には3番手・ドライヤーがマルテにダメ押し2ランを浴び、カード初戦を落とした。