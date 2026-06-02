義母「もっと孫ちゃんの写真ちょうだい」まあいいか、、、え！？ 嫁が真っ青！ 送るのをやめた理由

子どもの写真をSNSに載せるかどうかは、各家庭でそれぞれ違いますよね。今回は、自分たち親ではなく義母がやってしまった“SNSトラブル”について、筆者の友人の体験談を紹介します。

写真や動画をせがむ義母

子どもが生まれてから、写真や動画を撮っては両親や義両親に送っていました。寝返りができたとき、ミルクを飲んでいるとき、何でもないような日常の姿でもみんなとても喜んでくれています。

ただ、一つだけ頭を悩ませていることがありました。

それは、義母の“孫フィーバー”です。

初孫ということもあり、義母は娘を溺愛しています。そのため「もっと写真送ってちょうだい」「次は動画がいいわ」などと催促したり指定してきたりする始末。

それだけかわいがってくれているから……と自分に言い聞かせながら、良好な関係を続けようと思い、写真や動画を送り続けていました。

お隣さんからのリーク

ある日、夫と娘と3人で義実家へ行ったときのこと。義母はいつものように、終始娘の写真や動画を撮りまくっていました。

家からおむつを持ってくるのを忘れてしまったため、夫と義両親に娘を任せて近くのドラッグストアへ行こうとしたときのことです。義実家を出たところ、お隣さんに声をかけられました。

「あの、ちょっとこれ見てほしいんだけど」