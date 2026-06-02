纏うだけで旬顔に。夏の着こなしを軽やかに彩る【シアーカーディガン】

今シーズン、大人のワードローブに欠かせないアイテムといえばシアーカーディガン。ほのかな透け感がもたらす清涼感はもちろん、肌を露出しすぎない上品な抜け感は、大人の女性にこそふさわしいアイテムです。纏うだけで品格と旬のムードは同時に手に入るシアーカーディガンをご紹介します。

【ユナイテッドアローズ】軽さとクラシックを両立した頼れるデザイン

「シアー Vネック カーディガン ‐ウォッシャブル」\18,920

ゆとりのある身頃に、肘までの長さの袖がクラシックな印象。麻ブレンドの細い糸を使用したシアーで清涼感のある生地で、ハリがあり肌に張り付きにくいのが魅力です。程よい透け感で見た目にも軽やかに、これからの季節に活躍する1枚。羽織りはもちろん、1枚で着ても軽やかに活躍する頼れるアイテムです。

【ザ シンゾーン】細めの袖とコンパクトな着丈がきちんとしたムードを演出

「SHEER KNIT CARDIGAN」各\25,300

ウールシルクのハリ感のある糸を繊細な天竺編みにし、適度な透け感が涼しげな印象を与えます。ゆったりとした身幅と広めの襟ぐりに、あえて細めの袖とコンパクトな着丈にすることできちんとしたムードを醸し出します。

【パリゴ】リバーレースがさらに繊細なムードを後押しする、タイトなシルエット

「SHEER JERSEY CARDIGAN」各\61,600【フェティコ】

【パリゴ】のために【フェティコ】が特別にデザインした完全オリジナルモデル。シャリ感のあるシアージャージー素材の上品な透け感が特徴で、裾へ贅沢にあしらったリバーレースが繊細なアクセントを添えます。フィット感があり、体のラインを美しく引き立てて女性らしいしなやかな印象を演出。

【RHC ロンハーマン】ドロップショルダーで適度な抜け感が叶う1枚

「シアーカーディガン」各\23,100

リネン混のシアーカーディガンは、Vネックがきれいめな印象を与え、ドロップショルダーで体のラインを拾いません。シンプルなシルエットながら、ビビットなピンク、ネイビーのほか、ホワイトの3色が展開され、色で個性を主張できます。

【アーバンリサーチ】長め丈のハイゲージカーディガンはきれいめ印象に

「UVカット加工ガウンカーディガン」各\12,100

薄手で軽やかなハイゲージニットに、UVカット加工をしたガウンカーディガン。ヒップをカバーする丈感にサイドスリットを入れ、軽やかな印象に。縦のラインが強調されるシルエットなので、ワイドパンツとも好バランス。清涼感のある肌触りでしわになりにくいので持ち運びにも便利です。

【シップス】プルオーバーとして着ても様になるリネン混カーディガン

「麻混 シアー Vネック カーディガン」各\17,600

シアー感に加え、ドライで清涼感のあるタッチ、ハリ感があって肌離れがいい生地感で、真夏も涼しく、伸縮性があるためストレスのない着心地。開きすぎていないVネックのため、プルオーバーとしても着られます。

機能的でいて、今の空気感を纏えるシアーカーディガンは、夏のおしゃれを底上げしてくれる心強い味方。日差しや冷房をスマートに避けながら、軽やかで洗練された大人のサマースタイルにシフトさせてみては。

※価格はすべて税込みです