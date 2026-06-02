お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が1日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。後輩女性芸人を「むちゃくちゃ可愛い」と絶賛する場面があった。

この日は久保田発案の企画「会社の部下にしたい芸人ランキング」の結果についてトークを展開。4位には「ガンバレルーヤ」のまひるが入り、MCの「ウエストランド」井口浩之は「根性ありそうで、なおかつチャーミングな一面もあるっていう。確かに、4位は凄いな」と感心した。

まひると同じ吉本興業に所属する久保田は「可愛いもん、こいつ」とポツリ。「楽屋とかで俺に結構ガツガツボケてくれるのよ。もう可愛げしかないのよ」と語り、「俺が弁当食ってるだけでじーっと見てるから。“なんやねん？”って言うたら“気持ち悪い、ウエーッ！”って。可愛い、コイツ。むちゃくちゃ可愛いんだよな」と目を細めた。

井口も初対面で「そんな感じでしたもん、“ちっちゃ〜い！”」と言われたと回顧し、久保田は「思ったこと全部言うやつ。可愛いのよね」と繰り返した。