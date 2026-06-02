漫画家のまんきつさんと「イセタン ビューティー アポセカリー」の魅力を探る！

伊勢丹新宿店の「イセタンビューティーアポセカリー」が、今年3月25日にリニューアル。漫画家のまんきつさんと共に、その魅力をお届けします。

世界中から選び抜かれたナチュラル＆オーガニックアイテムが揃う「イセタン ビューティー アポセカリー」が、リフレッシュオープン。日々の“心地よさ”に寄り添い、無理なく続けられるケア環境を提供する場所へと進化した。

今回のリニューアルポイントは、ただアイテムを選ぶだけでなく、肌測定やカウンセリングを受けて、自分に合ったケアを見つけ、そのまま施術やアイテム選びまでつなげられること。“美と健康のかかりつけショップ”としてアップデートされている。

フロアの見どころのひとつが、体験型ゾーンの充実。先端技術を取り入れたコスメを試せる「サイエンススキンケアゾーン」では、リポソーム化やナノ化といった話題の技術を取り入れたアイテムが集結。気になる成分や処方を、実際に肌で確かめながら選べるのがうれしい。さらに「ビューティデバイスゾーン」では、美顔器などをその場で比較しながら試すことが可能。気になっていたアイテムも、納得して取り入れられる。

また「トリートメントルーム」や「カウンセリングルーム」も新設。フェイシャルやボディケア、ヘッドスパといった施術も受けられるほか、肌測定やフルメイクタッチアップなど、専門スタッフによる丁寧なヒアリングで、最適なケアプランを提案してくれる。

新たに仲間入りした4ブランドにも注目。まず、国内外に多数の店舗を展開する『ロクシタン』は、南仏オート・プロヴァンスの世界観を再現した空間で、トリートメントや頭皮カウンセリングを提供。その人に合った商品選びからアフターケアまでサポートしてくれる。

タイ・バンコク発のラグジュアリー・ウェルネスブランド『パンピューリ』。香りを軸にしたウェルネス体験が楽しめるほか、先行販売アイテムやパーソナライズコンテンツ、カリグラフィーサービスなど、ここならではのラインナップがそろう。

日本発の『シンピュルテ』は脳と心に着目したマインドフルビューティを提案するブランドの世界観を体感できる1号店としてオープン。名入れやギフトラッピングのサービスに加え、サロン専売品を含む全アイテムに注目を。 さらに、バイオプログラミング技術を搭載したドライヤーが人気の『ティアラリーン―バイオプログラミング-』も登場。ソファで寛ぎながら、丁寧なカウンセリングでお悩みに寄り添ってくれる。

ブランドの魅力を体験しながら、自分に合ったアイテムを選べるようになった「イセタン ビューティー アポセカリー」。美容との向き合い方が、もっと自由に、もっと楽しく広がりそう。

約400ブランドが1フロアに集結

Information

イセタン ビューティー アポセカリー

2008年に誕生した「イセタン ビューティー アポセカリー」。コンシェルジュが常駐し、悩み相談からギフト選びまで寄り添う。東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館地下2階 TEL. 03-3352-1111（大代表） 10:00〜20:00 不定休