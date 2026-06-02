台風6号の接近に伴い、県内では3日明け方から昼前にかけ、雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。気象台では土砂災害や河川の増水などに注意を呼び掛けています。



長野県高森町の畑では、台風接近に備え、7月出荷予定のモモの摘果作業に追われていました。風で落ちてしまう実もあることから慎重に作業が進められていました。



台風6号は、2日午前5時には奄美市の西およそ90キロにあって1時間に約25キロの速さで北北東へ進んでいます。





県内では3日明け方から昼前にかけて、雷を伴った激しい雨の降るところがあり、台風の進路や発達の程度によって警報級の大雨となる可能性があります。3日正午までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで北部で100ミリ、中部で120ミリ、南部で150ミリとなっています。また、3日に予想される1時間の雨の量はいずれも多いところで、北部と中部で30ミリ、南部で40ミリとなっています。3日朝から昼前にかけて、強い風が吹き、台風の進路や発達の程度によっては暴風となる可能性があります。また、台風の影響で、JRでは3日、中央東線の特急あずさが上下18本が運休になるなど最新の運行状況の確認を呼び掛けています。一方、空の便では、信州まつもと空港では、発着便に影響はないということです。