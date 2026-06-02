環境省によると、2025年度の全国のクマによる被害者数は、過去最大を上回ったそうです。そんな中で「野生のクマに3000回以上遭遇し、9回襲われたことがある」という日本ツキノワグマ研究所所長の米田一彦さんは「クマの知られざる素顔に触れてもらいたい」と語ります。そこで今回は米田さんの著書『家に帰ったらクマがいた』より一部を抜粋し、米田さんが見た「クマのありのままでほんとうの姿」をお届けします。

【写真】草刈機を運ぼうとする1歳のクマ

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岩風呂を堪能

「広島は暑いけえね、来ないほうがエエ」と私より先に広島に流れてきていた従兄が言っていたが、１９９０年代、広島県は12カ所もスキー場があるほどの雪国だった。スキー場はブナ林内に設置され、そこにはクマがいたので私が定住することになった。

私は標高８５０メートルの場所に定住しているが、近くの標高９００メートルの所に２軒定住者がいるし、恐羅漢スキー場は若干高そうだが、私は中国五県では十指に入る高所定住者のはずだ。ここは夏は暑くて冬は寒く、雪は最高で車のジムニーの屋根まで積もる。私は20年ほど前はブルドーザーとユンボを操作して雪と戦っていたが、いまは業者に委託している。

それで写真のクマは何をしているのかというと、岩風呂のような所で水に浸かっていたのである。暑さで火照った体を冷やそうと、岩のテーブルに右手を乗せて両足を折り、下半身浴をしていたのだ。それからじっと10分も動かなかった。

有名な温泉地のテレビＣＭみたいだが、入浴しているのが黒毛のケモノなのは興ざめだろう。

ここより５００メートルほど上流にも岩風呂があって、黒クマとオオサンショウウオが“混浴”している。私は広島に来るまで、オオサンショウウオを見たことがなかった。橋の上から見て「ここらの人は、この大ナマズを捕らんのかい」と驚いたものだ。

ガソリン・ペンキを舐める

ガソリンの主成分はベンゼン、トルエンなどで、ペンキも有機溶剤としてトルエン、酢酸エチルなどを用いる。有機溶剤は共通して動物への麻酔作用をもっている。

それに酢酸エチルは果物類の香り成分でもある。



『家に帰ったらクマがいた』（著：米田一彦／PHP研究所）

１９７８年11月、秋田県北部の伐採現場で、集材機用のワイヤーに塗る粘性の強いグリースの18リットル缶に頭を入れたクマが徘徊したことがあった。クマは缶の上部をＵ型に切り込んで開け、使用後は現場に放置した。グリースを舐めたあと徘徊してそのまま冬篭りしたようだが、翌春どうなったかの情報はない。

30年ほど前の『福島民報』にも「クマ、空き缶かぶり狂走」のタイトルで一斗缶に頭を入れたクマの写真が載っている。人びとの笑い物になった挙句、民家に近づいたので、空き缶もろとも頭を撃ち抜かれてしまった。

草刈機を運ぼうとしたクマ

また、草刈機を運ぼうとしたクマもいた。

１９９４年４月10日曇り、私は自宅前の小川の川べりで草を刈っていた。縁側に戻ると若いクマが森から出てきて、置いて来た草刈機のガソリンタンクに鼻先をつけて匂いを嗅いでいた。その後ベルトを咬んで森へ引き込もうとしたので、私はサンダルを投げつけて追い払った。

我が家では、物を運ぶクマへは履物を投げつけることにしている。

このクマは顔にペンキを塗ったこともあった。

１９９５年６月11日夕方、同じクマが小川の上にかかる木橋を渡って、車庫を通りぬけて国道へ出ようとしていた。車庫のＵ型の鉄骨の間には車関係のペンキ、グリース、工具等が並んでいて、その中の青いペンキ缶をクマは爪で引いて床に落として咬んだ。

朝に化粧を急ぐ人みたいだ

クマが食い物でもないものを物色していることに私は訝しみながら、トイレの小窓からカメラを向けた。

クマは１リットルのペンキ缶の下の角を犬歯で咬むと、歯型に開いた缶の小孔からペンキが少量漏れ出た。クマは匂いを嗅ぐと、唇をひるひると震わせて鼻孔を広げ、「くしぇん」とクシャミをした。それから右前足の爪でコンクリートの床にこぼれた青ペンキを掌に擦りつけると、頬と額のあたりに塗りつけた。



顔に青ペンキをつけた2歳のクマ（写真提供：米田一彦）

朝に化粧を急ぐ人みたいだ……。

クマはペンキを舐めたわけではないが、嗅いだときの恍惚感は相当なものだった。

※本稿は、『家に帰ったらクマがいた』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。