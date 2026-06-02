頸部（けいぶ）背部痛からの復帰を目指すソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が2日、5日からの広島とのファーム公式戦での復帰の可能性を示唆した。

「試合に出てもいけます、という状態は作れています」

背中に激痛が走ったのは、東京ドームでの交流戦初戦を翌日に控えた25日の月曜日の朝。福岡空港に向かうために起床すると、動けないほどの痛みが襲ってきた。これまでも同部位に痛みを感じたことがあったが、レベルが違った。

スーツを着て家を出る準備を済ませたものの、出発の30分ほど前に担当トレーナーへの連絡を決意。「自分が中途半端だったらチームに迷惑がかかると思いました。いつもだったら行くって言っていると思うんですけど、交流戦スタートの時で、なおかつ指名打者がない状況なので。葛藤しました」。複数ポジションを守れるからこそ、交流戦で活躍の場が訪れる可能性が高いことは分かっていた。それでも自身の体、そしてチームのことを考えて、リハビリ組に合流して治療に専念する道を選んだ。

神経への注射やリハビリで、患部は登録抹消前の状態まで戻っている。「もう全部やっています。ランニングもバッティングもノックも。あとは水、木（曜日）にやって、金曜日からいけますと伝えています」。この日は打撃練習やキャッチボールなどで軽めに終え、2日間のリハビリ練習で最終確認を行う。早ければ5日の広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）での実戦復帰となりそうだ。