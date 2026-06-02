6月は、LGBTQ＋の権利を啓発する活動・イベントが世界各地で実施される「プライド月間」です。認定NPO法人ReBitが行った「LGBTQ子ども・若者調査2025」によると、中高生の約9割が「学校で困難やハラスメントを経験した」と回答したそう。そのような中、出生時の性に違和感を抱く「性別違和」の状態にある子を持つ小児科医の松永正訓さんは「現在も光（仮名）は多くの生きづらさを抱えている。でもその中で自分にしかできないことを見つけ、生きるための基盤を作ろうとしている」と語ります。そこで今回は松永さんの著書『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】わが子が性別違和を訴えた。松永正訓『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』

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制服をどうするか

妻が何度か中学校と電話連絡を取り合い、子どもである光がどういう学校生活を送るかという相談を進めた。

私は仕事が終わって帰宅する都度、妻から話を聞き、自分の頭の中を整理し、妻とも話し合いをした。そして最終結論として学校に長文の手紙を書いた。

私は学校に謝意を述べたあとに、お願いを綴った。

１番目のお願いとして、光を男として扱ってもらうこと。制服は詰襟・学ランを着用すること。トイレは職員トイレか使用頻度の少ない離れた場所を使わせてもらうこと。更衣は保健室。学籍番号は男子の中に含めること。体育の授業は男子と一緒に行うこと。名前を呼ぶときは「さん」付けではなく、「君」付けでお願いしたいこと。修学旅行は事前に相談させてほしいこと。

だが、このお願いは学校にとってハードルが高いと私は考えた。そこで１番目のお願いがムリの場合として次善の希望を書いた。２番目のお願いだ。

光を男児と女児の中間として扱ってもらいたい。学籍番号は男子と女子の間に。制服は女子制服だけどスカートではなくスラックスで。トイレ・更衣・体育は１番目のお願いと同じ。身体検査は一人だけ別室で水泳の授業はレポート提出に代えさせてほしいと。

つまり、次善のお願いというのは、光の性別違和を徐々にクラスメートに認識してもらい、しかるべきタイミングでカミングアウトするというものだ。言ってみれば小学校で光が級友から受け入れられた過程を中学校でも再現したいと考えたのであった。

１番目のお願いと２番目のお願いの二つを書き、親としては２番目のお願いの方が現実的なので、２番目のお願いを採用してほしいと書いた。

性自認が男というだけで

だが、今から考えるとこれはまったく論旨不明のお願いで、私の心の中には、光が学ランを着て男になってしまうことへの戸惑いとか否定的な気持ちがあったのかもしれない。

光は、自分を男と言うが、そんなに荒々しいとか猛々しい雰囲気は持っていなかった。確かにショートヘアで、スカートは穿かないし、男子とばかり遊んでいるのは事実だが、言ってみれば可愛らしい子である。光の容姿を見て、男だと思う人はいないはずだ。

性自認が男というだけで、見た目はボブカットの女の子である。それがいきなり学ランを着るということに私の思考はついていっていなかったのである。

中学校への手紙には２番目のお願いを採用してほしいと書いたが、妻は最初から１番目のお願いの方がいいと割り切っていたとあとになって知った。妻は私の中途半端な要望に半ば呆れつつ、私の気持ちを汲んで２番目のお願いを要望することに同意してくれたのだろう。

学ランが届いた

そして学校からは自宅に何度か連絡が入り、結論として１番目のお願いの通りに受け入れますという返事が来た。完全に男子として扱うので、もちろん制服も学ラン。トイレは校舎の奥にほとんど誰も使っていないトイレがあるので、そこを男女兼用として光に使ってもらうということになった。

そうか。そうなるのか。光は男になるのか。私は、光の性別違和に対して可能な限りサポートしてやろうと思いながら、女性性を失う寂しさも感じていたことを初めて思い知らされた。



（写真提供：Photo AC）

自宅に学ランが届いた。光は早速学ランを身につけた。妻がうれしそうに言う。

「似合ってる。カッコいいよ」

私は「記念に写真を撮ろうよ」と光に声をかけた。光は写真を撮られることが嫌いでいつも断られる。でもこのときは「いいよ」と言ってくれた。

ファインダーに光を収め、何枚もシャッターを切った。うれしそうに、はにかむように、表情を緩める光。確かに私は似合っていると思ったし、カッコいいと思った。と同時に光の笑顔の中に不安定さのようなもの、あるいは危ういものが滲んでいるような感覚になぜか囚われた。私は、自分のそういった直感みたいなものが杞憂に終わればいいなと心中願った。

ある意味でのカミングアウト

小学校の卒業式の日がやってきた。卒業生は私服で参加する子と、これから行く中学校の制服を着て行く子が半々だった。光は中学校の学ランを着て行くという。私は妻と一緒に参加した。卒業証書を受け取り、式の終了時には列になって式場を一周して退場していく。

光は仲間たちに男としてすでに受け入れられていたが、さすがに学ラン姿で卒業式に来るとは思っていなかっただろう。また保護者の目もある。これはある意味でのカミングアウトだ。

光の堂々とした姿を見ながら、私は緊張していた。「人からどう見られるかは関係ない、自分の生き方を生きなさい」と、私は光が幼い頃から言っていた。

でも、私は人の目を気にしていた。なんてダメな親なんだと私は自分が情けなかった。

※本稿は、『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。