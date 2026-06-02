【台風6号】JR東 首都圏中心とした運行予定まとめ（2日午後0時半）
台風6号の接近に伴いJR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日午後0時半現在）
■東海道線
小田原〜熱海間
始発から運転取りやめ（再開時刻未定）
上野東京ラインへの直通は始発から取りやめ 東京駅で折り返し
（直通運転再開未定）
■伊東線 全線
終日運転取りやめ
■中央線
高尾〜富士見間
始発から午後3時ごろまで運転取りやめ
■青梅線 青梅〜奥多摩間
始発から午後8時頃まで運転とりやめ
■湘南新宿ライン
新宿〜小田原・逗子間
始発から午後4時ごろまで運転取りやめ
高崎線直通は始発から大宮駅で折り返し運転
宇都宮線直通は始発から池袋駅で折り返し運転
（いずれも直通再開見込み未定）
■上野東京ライン
始発から上野・東京で折り返し運転
（直通再開見込み未定）
※常磐線との直通列車は通常通り直通運転
■内房線
千葉〜君津間
通常の7割程度で運転
君津〜安房鴨川間
終日運転取りやめ
■外房線
千葉〜上総一ノ宮間
通常の6割程度で運転
上総一ノ宮〜安房鴨川間
終日運転取りやめ
■総武本線
千葉〜佐倉間
通常の9割程度で運転
佐倉〜銚子間
終日運転取りやめ
■成田線
佐倉〜成田空港間
通常の9割程度で運転
成田〜銚子間
終日運転取りやめ
我孫子〜成田間
下り我孫子7時28分成田行まで運転
上り成田8時21分発我孫子行まで運転
その後終電まで運転取りやめ
■鹿島線 全線
終日運転取りやめ
■久留里線 全線
終日運転取りやめ
■烏山線
下り宇都宮6時14分発烏山行まで運転
上り烏山7時31分発宇都宮行まで運転
その後終電まで運転取りやめ
■小海線 小淵沢〜中込間
終日運転取りやめ
【特急列車】
■「踊り子」「サフィール踊り子」
全列車運休
■「あずさ」
始発から上下計18本運休
下り33号（新宿午後3時発松本行）
上り38号（白馬午後1時43分発新宿行き）
から運転再開予定
■「ひたち」
1・2・3・4・5・6号のみ運転
（3号はいわき〜仙台間区間運休）ほかの列車は運休
■「ときわ」
品川〜勝田間で通常通り運転」
（64・73・77・81号は勝田〜高萩間区間運休）
■「成田エクスプレス」
始発から午後3時頃まで運休
■「さざなみ」
全列車運休
■「わかしお」
全列車運休
■「しおさい」
全列車運休
■「草津・四万」
全列車運休
■「きぬがわ」
全列車運休
■「スペーシア日光」
全列車運休