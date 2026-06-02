台風6号の接近に伴いJR東日本は3日の運転計画を発表しています。首都圏を中心とした運行予定をまとめました。（2日午後0時半現在）

■東海道線

小田原〜熱海間

始発から運転取りやめ（再開時刻未定）

上野東京ラインへの直通は始発から取りやめ 東京駅で折り返し

（直通運転再開未定）

■伊東線 全線

終日運転取りやめ

■中央線

高尾〜富士見間

始発から午後3時ごろまで運転取りやめ

■青梅線 青梅〜奥多摩間

始発から午後8時頃まで運転とりやめ

■湘南新宿ライン

新宿〜小田原・逗子間

始発から午後4時ごろまで運転取りやめ

高崎線直通は始発から大宮駅で折り返し運転

宇都宮線直通は始発から池袋駅で折り返し運転

（いずれも直通再開見込み未定）

■上野東京ライン

始発から上野・東京で折り返し運転

（直通再開見込み未定）

※常磐線との直通列車は通常通り直通運転

■内房線

千葉〜君津間

通常の7割程度で運転

君津〜安房鴨川間

終日運転取りやめ

■外房線

千葉〜上総一ノ宮間

通常の6割程度で運転

上総一ノ宮〜安房鴨川間

終日運転取りやめ

■総武本線

千葉〜佐倉間

通常の9割程度で運転

佐倉〜銚子間

終日運転取りやめ

■成田線

佐倉〜成田空港間

通常の9割程度で運転

成田〜銚子間

終日運転取りやめ

我孫子〜成田間

下り我孫子7時28分成田行まで運転

上り成田8時21分発我孫子行まで運転

その後終電まで運転取りやめ

■鹿島線 全線

終日運転取りやめ

■久留里線 全線

終日運転取りやめ

■烏山線

下り宇都宮6時14分発烏山行まで運転

上り烏山7時31分発宇都宮行まで運転

その後終電まで運転取りやめ

■小海線 小淵沢〜中込間

終日運転取りやめ

【特急列車】

■「踊り子」「サフィール踊り子」

全列車運休

■「あずさ」

始発から上下計18本運休

下り33号（新宿午後3時発松本行）

上り38号（白馬午後1時43分発新宿行き）

から運転再開予定

■「ひたち」

1・2・3・4・5・6号のみ運転

（3号はいわき〜仙台間区間運休）ほかの列車は運休

■「ときわ」

品川〜勝田間で通常通り運転」

（64・73・77・81号は勝田〜高萩間区間運休）

■「成田エクスプレス」

始発から午後3時頃まで運休

■「さざなみ」

全列車運休

■「わかしお」

全列車運休

■「しおさい」

全列車運休

■「草津・四万」

全列車運休

■「きぬがわ」

全列車運休

■「スペーシア日光」

全列車運休

JR東日本は、ほかの路線や特急列車についても、遅れや運休の可能性があるとしていて、最新の運行状況を確認して欲しいと呼びかけています。