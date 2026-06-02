◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席も内野安打を放ち、今季5度目となる1試合3安打をマークし、打率を・289まで上昇させた。

1−2と勝ち越しを許した直後の8回、先頭で第4打席を迎えると相手3番手左腕・ガルシアに対し1ボール2ストライクからの4球目、高めシンカーを振り抜いた。打球はボテボテのゴロとなったが、当たりが弱かったことが幸いし、二塁手・マルテが処理仕切れずに内野安打でチャンスメイクした。ただ、1死からフリーマンが一ゴロ併殺に倒れ得点はできなかった。

初回の第1打席は相手先発左腕・ロドリゲスに高め直球で三ゴロに打ち取られた。3回の第2打席は先頭でカットボールを捉え、左中間を破る二塁打。その後、三塁まで進むとフリーマンの三ゴロの間に生還し、先制のホームを踏んだ。

5回1死の第3打席も初球の内角シンカーを捉えて中前打を放った。

前日31日（同1日）のフィリーズ戦は5打数2安打と2試合ぶりにマルチ安打を放ち、打率・280まで上昇。チームも5カード連続の勝ち越しを決めた。

大谷は6月を得意としており、月別最多62本塁打や2度の月間MVPなど「ミスター・ジューン」として好成績を残している。