お笑いコンビ、NON STYLE井上裕介（46）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。人気お笑いコンビへの不満をぶちまけた。

井上は美容好きとして知られる。男性芸人が自身のスキンケアなどについて発信することが当たり前になったことについて、パーソナリティーのパンサー向井慧から「今で言うとレインボーの池田（直人）君とか。女性の方も参考にするぐらいの美容の知識でやってますけど。井上さんも多分、美容を始めた芸人としては早いですよね？」と質問を受けた。

井上は「ダントツ1位やと思う。俺、20年前からやってるんですよ」と男性美容芸人としての自負を語ると、向井も「こんなに仕上がり違うのおかしくないですか？池田ってみんなが『すごい』ってなってるのに、あの時代の井上さんの美容って『お前がすな！』みたいな」と世間の受け入れ方の違いに苦笑した。

井上は「そうそう。まじで発狂したというか…」と当時のことを振り返ると、「イジられるのは全然いいんです。千鳥さんとかずっと大阪で一緒やったから。『お前みたいなのが何やってんねん！』『何が美容やねんブスが』とか言える時代もあったじゃないですか。ワーッと言われてて」と自身の扱われ方を回想。しかし「そんな千鳥が数年前、脱毛のCM出てたんですよ。うそだろ！って」と否定的だった美容関連の仕事を受けていたことにがくぜんとし、「せめて断ってくれ」と不満を口にして笑いを誘った。