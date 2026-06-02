日帰り温泉旅におすすめ！自然に囲まれた大露天風呂や絶景宿、風情ある温泉地の貸し切り風呂【北海道・岩手・福島】

近年、日帰り入浴プランを提供する温泉宿や、源泉が湧く本格的なスーパー銭湯が増えています。日帰り温泉旅を楽しむコツと、気軽に足を運べる名湯の選び方を聞きました

【写真】国内最高レベルのマイナスイオンの名湯は…

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美白や冷え改善など効能はさまざま

私はこれまで4000以上の温泉を巡ってきました。きっかけは、岩手のテレビ局勤務時代に東北の温泉に魅せられたこと。さらに冷え性や肌質の改善など目に見える効果を実感したことで、《質のいい湯》を求めて全国を旅するようになったのです。

一般的に温泉は山奥や交通の便が悪い場所にあるため、電車旅や日帰りでは難しいと思う人も多いのではないでしょうか。実は、主要駅からのアクセスがよく、泉質も優れた温泉地は全国にいくつか存在します。

今回はより充実した時間を過ごせるよう、近場で美味しい食事も楽しめる名湯をご紹介しましょう。

そもそも温泉は、泉質によって効能が異なります。たとえば、保温効果で冷えを改善する「塩化物泉」や、鎮静作用・クレンジング作用がある「炭酸水素塩泉」。メラニン色素の排出を促し美白効果が期待できる「硫黄泉」など。

最近は宿の公式サイトに泉質が記載されているので、ご自身の健康の悩みに合わせて旅先を選ぶのもおすすめです。

私が温泉を選ぶ際の目安にしているのは、「源泉100％かけ流し」や「自家源泉」かどうか。一定の湯量が湧き、鮮度が高く、湯の成分をしっかり感じられます。より効果を得たいなら、小さな浴槽で新鮮な湯を独り占めできる貸し切り風呂を利用するのもいいでしょう。



（写真：stock.adobe.com）

日帰り温泉旅のコツは、帰りの電車やバスの時間を調べておくこと。そして万が一のために、余裕を持った計画を立てることも大事です。

昼は温泉が空いているので、自宅を早めに出発して現地でゆっくり過ごすのが◎。ただし、泉質によっては湯あたりしたり、疲れたりしてしまうので、長湯は厳禁です。

空腹だと貧血や低血糖を引き起こす危険もあるため、必ず入浴前にお茶と甘いものを摂りましょう。

なお、日帰り客と宿泊客で利用条件が異なることがあります。そのため、事前に公式サイトで情報を確認すると安心です。

時には温泉にひとりで訪れるのも一興。人と予定を合わせる必要がなく、入浴のタイミングも好きに決められます。移動中は読書をしても景色を眺めてもよし。その自由さと気楽さを体験していただきたいものです。

春は温泉地が比較的空いているため、隠れたベストシーズン。ぜひ旅先の候補にしてみてください。

【北海道】豊平峡（ほうへいきょう）温泉



春は桜、秋は紅葉と四季の移ろいも見応えあり／豊平峡温泉

自然に囲まれた大露天風呂と名物カレーを味わう

札幌市内から好アクセスながら、大自然を感じられる入浴施設。定山渓（じょうざんけい）の山々を見渡せる露天風呂は圧巻です。

「日帰りでこのスケール感と景色を堪能できる温泉は貴重。源泉を直接浴槽に注いだ湯はクレンジング効果が高く、肌の角質を落としてくれます。また、施設の名物・本格インドカリーを目当てに訪れる人も。絶品なので、ぜひ食べてみて」。（植竹さん。以下同）



一番人気は「チキンカリー（ナン付き）」

DATA●北海道札幌市南区定山渓608-2 TEL 011・598・2410（公式HP）

営業時間／10：00〜22：30・年中無休・宿泊不可

料金／1300円

アクセス／地下鉄南北線・真駒内駅よりじょうてつバスで約50分

【岩手】一関（いちのせき）温泉 山桜（やまざくら）桃の湯



源泉100％で、保温・美肌効果に優れている／一関温泉 山桜 桃の湯

世界遺産にも足を延ばせるアクセス良好な絶景宿

高台にある露天風呂から一関市内を望むことができ、爽快な気分に。

「風呂の種類が豊富で楽しく、居心地がいい温泉です。また、世界文化遺産の国宝・中尊寺金色堂まで車で約10分。日帰り旅でも無理なく観光できるのがいいですね」。

一関名物のもち料理やクラフトビールを提供する蔵元レストラン「せきのいち」など、駅近くの飲食店で腹ごしらえをしても○。



9種のもちだれとお雑煮を楽しめる「果報もち膳」

DATA●岩手県一関市赤荻字笹谷393-6 TEL0191・33・1118（公式HP）

営業時間／5：00〜23：00 年中無休・宿泊可

料金／【2時間】平日・土850円、日・祝1180円【1日フリー】1950円

アクセス／JR一ノ関駅より車で約15分

【福島】飯坂（いいざか）温泉 旅館 栄楽（えいらく）



11本の源泉をブレンドした肌ざわりのいい湯／飯坂温泉 旅館 栄楽

風情ある温泉地の貸し切り風呂でまったり

松尾芭蕉が立ち寄ったとされる飯坂温泉。駅を出ると風情ある街並みが広がります。

「この地域の公衆浴場は源泉が高温ですが、栄楽さんは湯量を絞って温度調節しており、シニアからお子さんまで入浴しやすい。貸し切りなのでご家族にもおすすめです。カフェが併設され食事も楽しめるほか、近くにイタリア料理店や老舗和菓子店もあり、日帰りでも十分な満足感」。



栄楽茶寮の「栄楽ランチ」はバラエティ豊かな12品

DATA●福島県福島市飯坂町十綱町9 TEL 024・542・2661 （飯坂温泉HP）

営業時間／9：00〜14：00 火・水曜休・宿泊可

料金／貸し切り風呂 500円

アクセス／JR福島駅より飯坂温泉駅まで電車で23分。飯坂温泉駅より徒歩約1分

※時期により利用条件が変動するため、最新情報は各施設へ問い合わせを。料金はすべて日帰り利用。ほかに入湯税がかかる場合あり

＜２につづく＞