岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』の第8話が6月5日夜10時から放送されます。

【写真】憂いを帯びた表情

本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

※以下6月5日放送予定のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

両親を殺害した犯人に繋がる唯一の手掛かり、津田(飯尾和樹)の取材ノートのメモがついに復元された！

真(岡田将生)と稔(染谷将太)が読み進めていると、突然真の上司・小池(岸谷五朗)が兄弟の家を訪れメモを持ち去ってしまう。

しかし後日稔が調べると、小池はメモを県警に提出していなかった。

小池も銃の密造に関わっていたのでは？と疑う真は小池を問い詰める…。

そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮かび上がる…！