中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合・火曜10時〜）の第6回「華に嵐に、おにぎりに」が、6月2日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。

【写真】樹恵琉は三彦に…

福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島健人）。店は高齢者マンションの１階にあり、店長の後援会まで存在する。

アルバイトの中尾光莉（田中麗奈）は、店長のモテッぷりに興味津々！昔、漫画家を目指した腕前を振るい WEB漫画「フェロ店長（フェロモン店長の略）の不埒（ふらち）日記」を執筆するほど。光莉が関心がある人がもう1人――。「なんでも野郎」と書かれたツナギを着た男で―――。

中島さんが三彦役と兄・ツギ役の１人２役を熱演。原作は町田そのこさん。脚本は根本ノンジさん。

主題歌は、藤井フミヤさんの『ココロ』。



＊以下6月2日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

志波三彦（中島健人）の妹・樹恵琉（嵐莉菜）がテンダネスに現れると、謎の美女・神崎華（石川恋）が三彦を訪ねてきた。

なぜか二人は険悪な雰囲気。「あなたのせいで兄は好きだった人を失った…」、「あなたがいるなら、また彼に会えるわね」と捨て台詞を残し華は去った。

その後、樹恵琉は発熱し倒れてしまう。樹恵琉は家を黙って出てきたようだ。

数日後、再び現われた華は、なぜか不在の店長の代役に廣瀬（鈴木福）を連れ出す…。