高橋一生さん主演のドラマ『リボーン 最後のヒーロー』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第8話が6月2日に放送される。

【写真】英人は友野を疑うが…

高橋さんが真逆の２役に挑む＜転生ヒューマンドラマ＞。高橋さん演じる根尾光誠は、富と名声を極めた上層社会を突き進むIT社長。しかし、いつしか「人のため」という思いを忘れた冷酷無比な存在に。ある日階段で突き落とされ、無念の転落死をしたと思われたが…。

病院で目覚めた光誠。そこは時代を遡り、2012年の世界。さらに、光誠とそっくりな青年・野本英人に転生していて――。なぜか借金まみれの下町商店街の青年になってしまった光誠は、英人として生きながら2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

主題歌は宮本浩次さんの『I love 人生！』。

＊以下、6月2日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）はあかり商店街を守るために奔走。池谷更紗（中村アン）に現・根尾光誠の説得もお願いするが…。その努力もむなしく、NEOXISはあかり商店街を買収用地に決定する。その事実を友野達樹（鈴鹿央士）が英人に伝える際、現・光誠に対して憤る姿を見せ、英人は前世で光誠を殺した犯人は、友野なのでは…と疑念を抱く。

そんな中、あかり商店街との交渉役に任命された友野はできる限り商店街の人たちに寄り添った交渉に努めるが、野本英治（小日向文世）たち商店街の人たちの反発でなかなか進まず、友野は交渉役から外される。そこから光誠率いるNEOXISは卑劣な手段に出て、あかり商店街の商売が立ち行かなくなっていき…。

悲劇は繰り返されるのか

更紗の父・池谷金平（柳沢慎吾）が泥酔して自暴自棄になる姿を目にした英人は、“未来の記憶”が頭をよぎる。

（『リボーン 最後のヒーロー』／(c)テレビ朝日）

このままだと金平は悲劇の道へ――。なんとしても阻止するため、英人は更紗に金平から目を離さないよう託すと同時に、あかり商店街を救う別の方法に一縷の望みをかけて再び東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に協力を仰ぐ。

しかし、その矢先に再び頭痛と目まいに襲われた英人は倒れてしまい…!?

悲劇は繰り返され、このままあかり商店街は立ち退く道をたどるのか。そして、人々の恨みを買う根尾光誠は、何者かに殺されてしまうのか――その犯人とは一体…？