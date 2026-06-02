「ビジュアルマジで〜ヤバすぎ」渡辺翔太、高級ジュエリー輝くモデルショット公開「めちゃ美人」「過去イチ」
Snow Manの渡辺翔太さんは6月1日、自身のInstagramを更新。スワロフスキーが似合うモデルショットを披露しました。
【写真】渡辺翔太のモデルショット
ファンからは、「わぁ、かっこよすぎる」「今回の新作かわいい」「過去イチ最高にカッコイイです」「爽やかさと美しさを兼ね備えてる」「大好きな前髪あり最高」「ビジュアルマジで〜ヤバすぎです 似合ってます 夏て感じで最高です」「めちゃ美人」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】渡辺翔太のモデルショット
「爽やかさと美しさを兼ね備えてる」渡辺さんは「スワロフスキー」とつづり、1枚の写真を投稿。片膝をついたラフなモデルポーズです。耳元や手元にはさまざまな色のジュエリーを合わせ、さらに淡いピンクやイエローのオープンカラーシャツで柔らかく中性的な魅力が際立つ美しい1枚となっています。
サンダルのモデルショットも披露5月29日には「PUMA」と、プーマのサンダルを履いたモデルショットを公開していた渡辺さん。コメントでは、「サイコーー！！」「サンダルお似合い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)