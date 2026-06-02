『トイ・ストーリー5』の新キャラ“リリーパッドのiPadケース”登場！ 子どもが使いやすい設計で安心
7月3日（金）公開のディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』に登場する新キャラクター、リリーパッドからインスピレーションを得たiPadケースが、6月1日（月）から、「Belkin」の販売サイトで販売されている。
【動画】公開まで1ヵ月！ リリーパッドが登場する『トイ・ストーリー５』予告映像
■対応モデルは？
今回登場した「トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース」は、現代の子どもたちとテクノロジーの新しい関わり方を象徴するハイテクなスマートタブレットキャラクター、リリーパッドをモチーフにした、第10世代および第11世代対応のiPadケース。
デザインは、表情豊かな目や折りたたみ式のキックスタンドといったキャラクターのディテールが細部まで表現されており、リリーパッドの魅力が生かされている。
本アイテムは機能性もこだわっており、ソフトで滑りにくい設計で子どもの小さな手でもしっかりと握りやすく作られているほか、衝撃や落下からデバイスを守る耐久性に優れたEVA構造を搭載していて安心。
そのほか、同梱のQRコードを読み込むと、ホーム画面やロック画面に使用できるリリーパッドのオリジナル壁紙が無料でダウンロード可能。手持ちのiPadをリリーパッドに変身させることができるという。
【動画】公開まで1ヵ月！ リリーパッドが登場する『トイ・ストーリー５』予告映像
■対応モデルは？
今回登場した「トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース」は、現代の子どもたちとテクノロジーの新しい関わり方を象徴するハイテクなスマートタブレットキャラクター、リリーパッドをモチーフにした、第10世代および第11世代対応のiPadケース。
本アイテムは機能性もこだわっており、ソフトで滑りにくい設計で子どもの小さな手でもしっかりと握りやすく作られているほか、衝撃や落下からデバイスを守る耐久性に優れたEVA構造を搭載していて安心。
そのほか、同梱のQRコードを読み込むと、ホーム画面やロック画面に使用できるリリーパッドのオリジナル壁紙が無料でダウンロード可能。手持ちのiPadをリリーパッドに変身させることができるという。