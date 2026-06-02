ミラノで休暇満喫のポルトガル人DF、なんと守田英正の日本代表ユニを着用！ファッションの街でサムライブルーが映える
長い2025-26シーズンが終わり、北中米ワールドカップのメンバーに入らなかった選手たちは、休暇を満喫中だ。
スポルティングに所属するリカルド・マンガスもその１人。28歳のポルトガル人DFは、生まれたての息子を含む家族とともに、ミラノへ出掛けたようだ。インスタグラムでその様子を公開したなか、大きな注目を集めているのが、ファッションである。
なんと、今季限りでスポルティングを退団する守田英正の日本代表のユニホームを着用したのだ。ファッションの街でサムライブルーが実に映えている。
それを見た守田は、目がハートの顔文字と、スポルティングのチームカラーである緑を添え、「My bro」とコメント。すると、マンガスは緑と、ハートと笑みが溢れる顔文字付きで「always」と返信した。
また、ファンからは「これは嬉しい」「素晴らしいユニホーム」「普段使いにぴったりのクールなジャージカラー」「守田は良き友達がいるな」「フットボーラー同士のリスペクトの頂点だ」「移籍市場が間近だから何かのヒントかも」といった声が寄せられているほか、ポルトガルメディア『O JOGO』も反応。「リカルド・マンガスはモリタを忘れない。休暇中も例外ではない」と伝えた。
森保ジャパンのW杯メンバーからは衝撃の落選をした守田だが、チームメイトの振る舞いを見ても、その存在感は圧倒的だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超似合ってる！守田の日本代表ユニで休暇を満喫するマンガス
スポルティングに所属するリカルド・マンガスもその１人。28歳のポルトガル人DFは、生まれたての息子を含む家族とともに、ミラノへ出掛けたようだ。インスタグラムでその様子を公開したなか、大きな注目を集めているのが、ファッションである。
なんと、今季限りでスポルティングを退団する守田英正の日本代表のユニホームを着用したのだ。ファッションの街でサムライブルーが実に映えている。
また、ファンからは「これは嬉しい」「素晴らしいユニホーム」「普段使いにぴったりのクールなジャージカラー」「守田は良き友達がいるな」「フットボーラー同士のリスペクトの頂点だ」「移籍市場が間近だから何かのヒントかも」といった声が寄せられているほか、ポルトガルメディア『O JOGO』も反応。「リカルド・マンガスはモリタを忘れない。休暇中も例外ではない」と伝えた。
森保ジャパンのW杯メンバーからは衝撃の落選をした守田だが、チームメイトの振る舞いを見ても、その存在感は圧倒的だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超似合ってる！守田の日本代表ユニで休暇を満喫するマンガス