映画監督の是枝裕和氏（63）が2日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。子役に対する演出術を明かした。

2004年に監督した映画「誰も知らない」では、オーディションで初主演に抜擢された俳優・柳楽優弥が、当時14歳で史上最年少の「カンヌ国際映画祭」最優秀男優賞を受賞した。その後も、数々の賞に輝いた「万引き家族」や「怪物」など、子役を起用した作品で知られている。

「なるべく現場を楽しく」がモットーの是枝氏は、その演出方法について「楽しくないとやらないんじゃないかな、子供は」と告白。「まずは楽しさを。何でもそうだと思いますが、歌でも野球でも。楽しいと思うから努力をするんだと思う」と語った。

とはいえ「もちろん、集中するところは“はい、じゃ集中しようね”ってやりますけど、集中できない時は理由がある、子供は」と解説。「眠いかお腹が空いてるか、他にしたいことがあるか」と説明した。

公開中の映画「箱の中の羊」は、近未来のある夫婦がヒューマノイド（ヒト型ロボット）を息子として迎え入れるところから始まる家族の物語。ダブル主演を務めた女優・綾瀬はるか、「千鳥」大悟夫妻が迎えるヒューマノイド役として、子役の耼木里夢が出演した。

そのため本作では「里夢君の場合は、眠いと集中できなくなるんで、何度か現場で寝てもらいました」と是枝氏。スタッフは「里夢君、充電に入りました」と設定になぞらえて声掛けをしていたそうで、セット内のベッドで眠る間、撮影は1時間ほど中断。「それが終わるとシャキーンとして戻って来る」と、ほほえましいエピソードを明かしていた。