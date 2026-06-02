台風6号は、今日2日(火)夜〜3日(水)にかけて本州の南岸を東へ進み、九州〜関東に最も接近する見込みです。台風の北側には梅雨前線が停滞しているため、台風本体の雨雲が近づく前から滝のような雨が降り、九州南部や四国では線状降水帯が発生するおそれがあります。四国〜近畿、東海は夜の暗い時間、関東は3日(水)朝の通勤・通学の時間帯が雨や風のピークとなるため、今日2日(火)日中までに停電への備えなど早めに対策をとりましょう。

台風6号の進路は

台風6号は、今日2日午前11時には屋久島の西北西にあって、1時間におよそ25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975hPa、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。



風速25メートル以上の暴風域はなくなりましたが、風速15メートル以上の強風域が沖縄の本島地方〜鹿児島、宮崎、熊本にかかっています。



台風は、進路を次第に東よりに変え、同じような勢力を保ちながら2日夜には奄美地方〜九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日には本州の南岸を東北東へ進み西日本〜東日本の太平洋側でかなり接近するおそれがあります。



また、今日2日は四国で梅雨入りとなりましたが、梅雨前線が九州、四国を通って日本の南に延びていて、台風の北東側を東進する見込みです。台風+前線は大雨のパターンです。九州〜関東の太平洋側では平野部でも滝のような雨が降り、特に、南東に開けた山沿いでは、6月平年の1か月分を上回る記録的な大雨がたった一日でザッと降るおそれがあるため土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。

最接近タイミングと高速道路への影響は

【九州】

台風の最接近は、2日昼過ぎ〜夜のはじめ頃です。南部を中心に1時間に70ミリ以上の滝のような雨が降り、2日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。また、走行中のトラックが横転するほどの暴風が吹き荒れるでしょう。特に、2日昼頃〜3日明け方にかけて道路への影響が大きくなりそうです。



【中国・四国】

台風の最接近は、2日夜遅く〜3日明け方です。台風が近づく前から断続的に雨が降り、特に四国の太平洋側では2日夕方から、雷を伴い、1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降るでしょう。2日夜のはじめ頃〜3日未明にかけて、高知県や徳島県では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあるため厳重な警戒が必要です。また、太平洋側を中心に最大瞬間風速40メートルと、樹木が倒れ、走行中のトラックが横転するレベルの暴風が吹き荒れる見込みです。道路へ影響は2日昼頃〜3日夕方にかけて大きくなるでしょう。



【近畿】

台風の最接近は、3日明け方〜朝とみられます。2日夜のはじめ頃〜3日明け方にかけて、1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る所があるでしょう。また、2日夜遅く〜3日朝にかけて暴風が吹き荒れるでしょう。道路への影響は、2日夜〜3日午前となりそうです。



【東海】

台風は、3日明け方〜昼過ぎに最も接近する見込みです。前線や台風周辺の暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となるため、2日昼過ぎ〜3日昼前にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる所がある見込みです。2日夜〜3日にかけて、何かにつかまっていないと転倒するほどの暴風に警戒が必要です。道路への影響は、3日朝〜夜にかけて大きいでしょう。



【関東甲信】

台風は、3日朝〜夕方にかけて最も接近する見込みです。3日朝の通勤・通学の時間帯が雨や風のピークとなり、交通機関に影響が出るおそれがあります。雨は夕方から次第に止みますが、夜にかけて沿岸部を中心に非常に強い風が吹くでしょう。道路への影響は、3日朝〜夜にかけてです。

冠水道路は危険 車での走行は避けて

大雨により冠水した道路は危険です。冠水した道路の水位は見た目には判断できません。まだ、たいしたことはないと思っても、危険な深さになっている場合があります。



浸水による車への影響は、車の形や設計により異なりますが、一般的にタイヤの高さの半分を超える深さの水の中を走行すると、エンジンや電気系統に異常が生じ、走行不能となるおそれがあります。タイヤが完全に水没すると、車体が浮いて移動が困難になります。さらに、水深がドアの下にかかると、車外の水圧により内側からドアを開けることが困難となり、ドアの高さの半分を超えると、内側からほぼ開けられなくなります。水深がもっと深くなったり、流れが速くなったりすると、車ごと流される場合もあります。



車を運転中に大雨に遭遇した場合は、できるだけ低い場所を避けて運転してください。