木梨憲武「ギリギリの決め事大会中!!」 陽気な“発表”にファン歓喜「わぉわぉわぉ」「楽しみ」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）とラッパーのSOCKSがタッグを組んだ絵本『かいとうグミぐみ おたから はっけん！』（マガジンハウス）が、8月27日に全国の書店およびインターネット書店で発売されることが決定した。
【写真】「ノリさんのセンスが素敵」ファン歓喜！木梨憲武ならではの色彩感覚と遊び心があふれる絵本
木梨が長年描き続けてきたカラフルなキャラクターたちを“グミ”として具現化し、SOCKSがリズミカルな文章で彩った冒険ストーリーとなる。
本作では、木梨が作品の中で描き続けてきたカラフルで小さな存在をグミに見立て、唯一無二のキャラクターとして誕生させた。自由に歌い踊る93のグミたちが織りなす世界観は、木梨ならではの色彩感覚と遊び心にあふれている。
文章を手がけたSOCKSは、名古屋を拠点に活動するラッパーで、今作では木梨のアート作品から生まれたキャラクターたちに軽快な言葉とリズムを与え、絵本ならではの楽しさを演出した。
物語の中では、グミぐみたちが「われわれはグミぐみだ あめふりはれのひ チームをくみ ガムでもラムネでもなくてグミ ゆいいつむに ゆいいつグミ」と歌いながら冒険を進める場面も登場。ヒップホップのエッセンスを感じさせる言葉遊びが作品の大きな魅力となっている。
木梨は、5月29日に自身のインスタグラムを更新し「自分インフルエンサッサ!! 絵本が8月に発売決定すー!!ギリギリの決め事大会中!!」と陽気につづり、作品の写真やユーモアあふれる自身の写真を公開した。
この発表に、ファンからは「ノリさんのセンスが素敵」「わぉわぉわぉ」「グミぐみ可愛い」「カラフルで可愛い」「絵本楽しみ」「絵本おめでとうございます」などと、歓喜の声が集まっている。
【書誌情報】
・書名：『かいとうグミぐみ おたから はっけん！』
・著者：きなしのりたけ（作）、ソックス（文）
・発売日：2026年8月27日
・定価：1870円（税込）
・仕様：AB変上製・32ページ
・ISBN：978-4-8387-3391-0
・発行：マガジンハウス
【写真】「ノリさんのセンスが素敵」ファン歓喜！木梨憲武ならではの色彩感覚と遊び心があふれる絵本
木梨が長年描き続けてきたカラフルなキャラクターたちを“グミ”として具現化し、SOCKSがリズミカルな文章で彩った冒険ストーリーとなる。
本作では、木梨が作品の中で描き続けてきたカラフルで小さな存在をグミに見立て、唯一無二のキャラクターとして誕生させた。自由に歌い踊る93のグミたちが織りなす世界観は、木梨ならではの色彩感覚と遊び心にあふれている。
物語の中では、グミぐみたちが「われわれはグミぐみだ あめふりはれのひ チームをくみ ガムでもラムネでもなくてグミ ゆいいつむに ゆいいつグミ」と歌いながら冒険を進める場面も登場。ヒップホップのエッセンスを感じさせる言葉遊びが作品の大きな魅力となっている。
木梨は、5月29日に自身のインスタグラムを更新し「自分インフルエンサッサ!! 絵本が8月に発売決定すー!!ギリギリの決め事大会中!!」と陽気につづり、作品の写真やユーモアあふれる自身の写真を公開した。
この発表に、ファンからは「ノリさんのセンスが素敵」「わぉわぉわぉ」「グミぐみ可愛い」「カラフルで可愛い」「絵本楽しみ」「絵本おめでとうございます」などと、歓喜の声が集まっている。
【書誌情報】
・書名：『かいとうグミぐみ おたから はっけん！』
・著者：きなしのりたけ（作）、ソックス（文）
・発売日：2026年8月27日
・定価：1870円（税込）
・仕様：AB変上製・32ページ
・ISBN：978-4-8387-3391-0
・発行：マガジンハウス