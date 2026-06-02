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このたびABCテレビがお届けする新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）の放送が決定！ 放送開始は６月14日(日)午前10時となる。

日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメント界のトップランナー（＝エンターティーチャー）のもとへ関西ジュニアが弟子入りし、本気で、そして限界まで技の習得に挑む超過酷ドキュメンタリーバラエティだ。

第一線で闘い続ける師匠たちが突きつけるのは、「努力のプロセスなど関係ない、本番の結果がすべて」というあまりにも非情でリアルな世界。数日間の猛特訓の先には、「観客の待つ公開収録のステージで一発勝負の生披露」というあまりにも高い壁が待ち受けている。果たして彼らは限界を突破し、師匠の胸に響くパフォーマンスを届けることができるのか！？

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■番組みどころ ＆ 関西ジュニアの魅力

☆「上手いだけでは見る気にならない」アイドルの日常を覆す哲学

きらびやかな世界の裏側にある、厳しいプロの現実。エンターティーチャーたちは、ジュニアたちが無意識に頼ってしまう“アイドルの笑顔や可愛らしさ”を「パフォーマンスの邪魔」と一蹴する。技術の前にまずパフォーマーとしての「思想」を入れ替える。最高峰の指導者ならではのプロ哲学は見どころだ。

☆「仲間は一番のライバル」剥き出しのハングリー精神と絆

最年少の小学生から19歳まで、幅広い世代の関西ジュニアが参戦。ある企画では1人だけ選ばれず席に取り残され、ある企画ではキャプテンの座を巡って火花を散らす。共に汗を流し、時には涙を流しながら、真の「チーム」へと変わっていくエモーショナルな成長から目が離せない。

☆「結果がすべて」のステージへ送り出す、師匠たちの覚悟

エンターティーチャーたちが長年かけて築き上げてきた、命とも言えるパフォーマンス。それを数日間で修得させるという無謀とも言える挑戦に、師匠たちもまた「中途半端な状態でステージに上げることは許さない」と自身のプライドをかけて臨む。ジュニアたちが師匠の絶対基準を超え、その胸を揺さぶることができるのか、緊迫の一発勝負を見守る。



■4つの「限界弟子入り」プロジェクト内容

ジュニアたちが挑むのは、毛色の全く異なる4つの超一流エンターテインメント。

＃１：【LEDダンス】× XTRAP（エクストラップ）

・師匠（エンターティーチャー）：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）

世界的なオーディション番組『アジアズ・ゴット・タレント』でも絶賛され、LEDやレーザーを自在に操り世界を熱狂させるダンスアートユニット。

・挑戦するジュニア：池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生

・プロジェクト内容： 「レーザーダンス」「リング」「LEDダンス」という光の3大パフォーマンスの習得に挑戦。「身体を動かす前に頭で考えろ」というプロの哲学（XTRAPイズム）を叩き込まれる。

・みどころ：ダンスに絶対の自信を持つジュニアたちへ突きつけられる「上手いだけでは見てもらえない」という厳しい現実。途中で1人だけチームから外され休憩を命じられる非情な展開も……。完璧主義、負けず嫌い、同期のライバル関係など、4人のプライドが火花を散らす緊迫のスタジオに注目だ。



＃２：【チアダンス】× 小島智子（チアダンスチームTKCA）

・師匠（エンターティーチャー）：小島智子

日本人初、世界最高峰のNFLチアリーダーでキャプテンを務めたトップエンターテイナー。率いるTKCAは国際大会でグランドチャンピオンに輝く強豪。

・挑戦するジュニア：元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺 ほか小学3年生～中学2年生の関西ジュニア（計10名）

・プロジェクト内容：アームモーション、ターンなどチアダンスの過酷な基礎特訓。毎日「チアノート」を書き、技と自分自身を言語化して人に伝える力を養う。

・みどころ：「できないなら遠慮なく教室から出てもらう」と言い放つ小島先生。「甘えの涙はいらない、悔しさの涙なら成長する」という超一流のイズムのもと、ちびっこジュニアたちが大粒の涙を流しながら特訓に食らいつく。1つのチームとして団結し、シンクロ率を高めた演舞を披露できるのか、胸が熱くなる青春ドキュメント。



＃３：【漫才】× フースーヤ

・師匠（エンターティーチャー）：フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）

『NHK上方漫才コンテスト』『ytv漫才新人賞』の2冠に輝いた、唯一無二のリズムとハイテンションを誇る最旬コンビ。

・挑戦するジュニア：伊藤篤志、丸岡晃聖

・プロジェクト内容： お笑いの聖地・関西で「人を笑わせる」という最も難しい表現にコンビで挑戦。1個のボケを絞り出す苦悩から、1分ネタ、そして3分の本気ネタ作成へ。

・みどころ：“お笑いが得意じゃない”という伊藤と、滑り癖に悩む丸岡。2人は「誰も邪魔しない環境で追い込まれたい」と、山小屋合宿（！）へ。極限状態の中で意見をぶつけ合い、自分たちの武器である“ダンス”を掛け合わせた唯一無二の「アイドルを軸とした漫才」を開拓！ 「考えて考えて考え抜く」というフースーヤのイズムを受け、阿吽の呼吸を掴むまでの泥臭いお笑い奮闘記だ。



＃４：【和太鼓】× DRUM TAO（ドラム・タオ）

・師匠（エンターティーチャー）：DRUM TAO（メインパフォーマー：水野陽斗、南阪和成）

世界26カ国500都市で公演、1000万人を動員してきた世界が認める和太鼓エンターテイメント集団。

・挑戦するジュニア：北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン（計5名）

・プロジェクト内容：ひたすら太鼓を打ち続ける地獄の「打ち込み」、さらに朝練、ランニングや筋トレというTAO伝統の肉体訓練。名物パフォーマンス「腹筋太鼓」と「ラインビート」の完全習得を目指す。

・みどころ：大分県で共同生活を送るTAOが大切にする「生活即舞台（私生活の関係性が演奏に現れる）」という言葉から1泊2日の泊まり込みでメンバーの関係性を更に深める。引っ込み思案なメンバー、極度の負けず嫌い、リーダーシップを学ぶ者など、それぞれの個性がぶつかり合い、限界を超えて腕をパンパンに腫らしながら、5人の音が1つに重なる圧巻のアンサンブルは涙なしには見られない。

■放送後にTELASAで「未公開映像つき特別編」を独占配信！

全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信。惜しくも本編に入りきらなかったシーンは必見！

『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』

出演：

①LEDダンス

エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）

池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生



②チアダンス

エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）

元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、 今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉



③漫才

エンターティーチャー：フースーヤ

伊藤篤志、丸岡晃聖



④和太鼓

エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）

北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン



＜スタジオでの見届け人＞

黒田有（メッセンジャー） akane（アバンギャルディ プロデューサー／振付師） ほか

【放送日時】

第1回 6月14日（日）午前10時～10時30分

第2回 6月21日（日）午前10時～10時30分

第3回 6月28日（日）午前10時～10時30分

第4回 7月12日（日）午前10時～10時30分

第5回 7月19日（日）午前10時～10時30分

ABCテレビ（関西地区で放送） TVer見逃し配信あり

地上波放送後にTELASAで未公開映像を含めて独占配信



公式サイト https://asahi.co.jp/enterteacher/