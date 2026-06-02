ウエストランド井口が絶句…養成所の面接に来た若者の返答に「とんでもないことしか言わない」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月1日（月）に放送された同番組では、最近の後輩芸人は根性が足りないという話題に。そこで井口が、芸人を目指して面接に来たはずの若者の受け答えに言葉を失ったというエピソードを明かした。

【映像】井口困惑…養成所の面接で衝撃の返答

今回はさまざまな業界で働く40代から60代の男女100名にアンケートを実施し、「会社の部下にしたい芸人ランキング」を作成。ランキングを見ながらMC2人がトークを繰り広げた。

そのなかで、最近の後輩芸人は若いほど根性とは無縁の傾向があるという話に。井口は「ちょっと言ったら辞めちゃったりとか」「僕らから何も言えない」と苦言を呈した。

さらに井口は「本当にすごいんですよ。（お笑い芸人の）養成所の面接とか」「言葉を失うくらい、とんでもないことしか言わない」と切り出すと、たとえば面接官が目標を尋ねても、最近の若者は「どこどこのライブに出たいです」程度のことしか答えないと語った。

これを聞いた久保田は、「ええ!?」「（志が）もう無いんだ…」と愕然としていた。