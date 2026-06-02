　パラグアイサッカー協会(APF)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けてパラグアイ代表メンバー26名を発表した。

　パラグアイは南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9回目の出場。前回参戦した2010年大会ではPK戦の末に日本を下し、過去最高のベスト8に進出した。今大会はグループDに入り、開催国アメリカ、トルコ、オーストラリアと対戦する。

以下、パラグアイ代表メンバー

▽GK

ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)

オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)

ガストン・オルベイラ(オリンピア)

▽DF

グスタボ・ゴメス(パルメイラス)

オマル・アルデレテ(サンダーランド)

フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)

ファビアン・バルブエナ(グレミオ)

グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)

ホセ・カナレ(ラヌース)

フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)

アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)

▽MF

マティアス・ガラルサ(アトランタ・ユナイテッド)

アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)

ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ)

ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)

ディエゴ・ゴメス(ブライトン)

アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)

マウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)

▽FW

ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)

グスタボ・カバジェロ(ポーツマス)

ラモン・ソサ(パルメイラス)

ガブリエル・アバロス(インデペンディエンテ)

フリオ・エンシソ(ストラスブール)

アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)

ラモン・ソサ(パルメイラス)

イシドロ・ピッタ(レッドブル・ブラガンチーノ)