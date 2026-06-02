日本撃破→過去最高8強から16年…パラグアイ代表がW杯メンバー26名を発表! GLで開催国アメリカらと対戦
パラグアイサッカー協会(APF)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けてパラグアイ代表メンバー26名を発表した。
パラグアイは南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9回目の出場。前回参戦した2010年大会ではPK戦の末に日本を下し、過去最高のベスト8に進出した。今大会はグループDに入り、開催国アメリカ、トルコ、オーストラリアと対戦する。
以下、パラグアイ代表メンバー
▽GK
ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)
オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)
ガストン・オルベイラ(オリンピア)
▽DF
グスタボ・ゴメス(パルメイラス)
オマル・アルデレテ(サンダーランド)
フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)
ファビアン・バルブエナ(グレミオ)
グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)
ホセ・カナレ(ラヌース)
フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)
アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)
▽MF
マティアス・ガラルサ(アトランタ・ユナイテッド)
アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)
ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ)
ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)
ディエゴ・ゴメス(ブライトン)
アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)
マウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)
▽FW
ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)
グスタボ・カバジェロ(ポーツマス)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
ガブリエル・アバロス(インデペンディエンテ)
フリオ・エンシソ(ストラスブール)
アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
イシドロ・ピッタ(レッドブル・ブラガンチーノ)
パラグアイは南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9回目の出場。前回参戦した2010年大会ではPK戦の末に日本を下し、過去最高のベスト8に進出した。今大会はグループDに入り、開催国アメリカ、トルコ、オーストラリアと対戦する。
以下、パラグアイ代表メンバー
ロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテーニョ)
オルランド・ヒル(サン・ロレンソ)
ガストン・オルベイラ(オリンピア)
▽DF
グスタボ・ゴメス(パルメイラス)
オマル・アルデレテ(サンダーランド)
フニオール・アロンソ(アトレチコ・ミネイロ)
ファビアン・バルブエナ(グレミオ)
グスタボ・ベラスケス(セロ・ポルテーニョ)
ホセ・カナレ(ラヌース)
フアン・カセレス(ディナモ・モスクワ)
アレクサンドロ・マイダナ(タジェレス)
▽MF
マティアス・ガラルサ(アトランタ・ユナイテッド)
アンドレス・クバス(バンクーバー・ホワイトキャップス)
ブライアン・オヘダ(オーランド・シティ)
ダミアン・ボバディージャ(サンパウロ)
ディエゴ・ゴメス(ブライトン)
アレハンドロ・ロメロ(アルアイン)
マウリシオ・マガリャンイス(パルメイラス)
▽FW
ミゲル・アルミロン(アトランタ・ユナイテッド)
グスタボ・カバジェロ(ポーツマス)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
ガブリエル・アバロス(インデペンディエンテ)
フリオ・エンシソ(ストラスブール)
アントニオ・サナブリア(クレモネーゼ)
ラモン・ソサ(パルメイラス)
イシドロ・ピッタ(レッドブル・ブラガンチーノ)