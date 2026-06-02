EXILEのNAOTO（42）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）について語った。

MCの「ハライチ」澤部佑から「小杉さんとNAOTOさんは付き合い長いですよね」と話題を振られる場面が。「そうですね、公私ともに仲良くさせていただいている」と明かした。

「最近ちょっと心配になる出来事がありまして」と切り出して「2月『ハリセンボン』の春菜さんが誕生日だったんで一緒にご飯行きましょうってなって。小杉さんにも連絡させていただいて。この日になりそうですって（メッセージを）送った」と回顧。すると小杉は当日、大阪で仕事があるため遅れての参加を希望したという。

「一応当日にもお店取ってますって（予約した店の）リンクも送って」再度連絡。しかしその日は「連絡返ってこなかった」と回想し「次の日の朝に“ありがとう、了解です。また連絡します”みたいに（返信が）来たんです」と不思議な展開に。

かみ合わない会話に「僕ちょっと怖くて、返せなくて」とNAOTO。さらに「この1週間後に“今から向かいます”って。どこに向かうんですか？って聞いたら“湾岸スタジオ！早すぎる？”って…いろんな事がこんがらがりすぎて」と事態はさらに深刻になっていったという。

マネジャーと勘違いされているかもと思ったNAOTOは「春菜さんとのご飯のことですか？」と確認することに。小杉が日程を間違えている事に気づき訂正してやると「“最悪やん！終わってるやん！”って。本当に意味がわからなくて…」と最後まで会話がかみ合わないことに恐怖すら覚えたと語った。

小杉は「だからこの日が、3月の14日が春菜の誕生日会っていうことも知ってて、携帯のスケジュールにも入れてたんだけど、完全に次の週だと勘違いしてて」と弁明。「俺はてっきりスケジュール入れ間違えてるのかと思ったらちゃんと3月14日に入れてんねん。携帯乗っ取られたんちゃうかな」と頭を抱えていた。