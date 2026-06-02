台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進み、九州南部に接近。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。気象庁は危険な場所から全員の避難が必要となる「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があると呼びかけた。これを受け、イベントやレジャー施設にも影響が出ている。

ハロー！プロジェクトは2日までに、公式サイトを更新し、「つばきファクトリー」が3日に予定していたイベントの中止を発表。「『つばきファクトリー14thシングル発売記念＜ミニライブ＆お見送り会(6／3池袋・サンシャインシティ噴水広場)＞』ですが、台風6号接近による影響を考慮の上、開催を中止とさせていただきます」と伝えた。

当日は14枚目シングル「FireWorks／まっぴらだってば！」をお披露目予定だった。「イベントを楽しみにお待ちいただいていたお客様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と記した。

歌手市川由紀乃も、3日に予定していたイベントの延期を発表。公式サイトを更新し「6月3日（水）14時より予定しておりましたユアエルム成田でのイベントは、台風による悪天候が予想されるため、お客様の安全を最優先に考え、延期とさせていただくこととなりました」とした。代替日程は調整中だという。

また、レジャー施設にも影響が出ており、千葉・鴨川シーワールドは2日に公式サイトで、3日の営業を中止したと発表。「2026年6月3日(水)は、台風6号の接近・通過に伴い、誠に勝手ながら終日「臨時休館」とさせていただきます」と伝えた。4日の営業については「決定次第、伝えます」としている。

栃木でも、那須どうぶつ王国が公式サイトを更新し、3日に開催予定だった「ドリームディ・アット・ザ・ズー」を延期すると決めたと公表。「ご来場いただくお客様の安全を最優先に考慮し、誠に残念ながら今回のイベントを延期とさせていただくこととなりました」と報告した。