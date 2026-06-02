W主演かたせ梨乃×豆原一成(JO1)"自認16歳美少女"の61歳おばさんのロマンティックホラー「夫婦と16歳～狂気の隣人～」ドラマ化決定！

7月2日（木）深夜24時30分～放送スタート！

＼放送後、TVerにて見逃し配信＆U-NEXT にて見放題独占配信／

W主演かたせ梨乃×豆原一成（JO1）

“自認16歳美少女”の61歳おばさんが、

隣人である新婚夫婦のイケメン夫に恋をした！

“純情という名の狂気”を描いた

ロマンティックホラーを実写ドラマ化！



テレ東にて7月2日（木）から「夫婦と16歳～狂気の隣人～」（毎週木曜日深夜24時30分～）を放送することが決定しました。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名作で、既婚者への一目惚れから始まる愛と執着の衝撃が「ジャンプルーキー！」の「連載争奪ランキング」で読者に選ばれた注目作です。 “自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気に満ち溢れたロマンティックホラーをこの度実写ドラマ化いたします！



“自認16歳の美少女”が目覚めた狂気の愛

心優しいイケメン会社員・野村紘と明るく元気な元キャバ嬢の妻・野村冴は小さなアパートで新婚生活を送っていた。だが、料理や家事が苦手で、喧嘩になるとすぐ実家に帰る冴に不満を抱く紘。まさに夫婦喧嘩の真っただ中、隣の部屋に引っ越してきた白石美子が挨拶にやってくる。イケメンで優しい紘に一目惚れした美子は、手料理のお裾分け交流を機に紘と仲良くなり、家事の手伝いや風邪の看病など毎日のように紘の部屋を訪れる。紘は献身的な美子にまるで母親のような安心感を抱き、ところどころ会話が噛み合わない歯痒さと不可解な言動に戸惑いながらも交友を深めていく。紘の優しさにますます惹かれた美子だったが、彼女には“ある秘密”があった…なんと美子は“自認16歳の美少女”の61歳おばさんだった！既婚者だとわかっていながらも、「好きなら奪ってしまえ」とありとあらゆる色恋仕掛けで美子が野村夫婦に襲いかかり、純情という名の狂気が暴走をはじめ…。



W主演にかたせ梨乃、豆原一成（JO1）が決定！

自認16歳の美少女で隣人の年下イケメンに恋する61歳のおばさん・白石美子役に、ドラマ「湯けむりドクター華岡万里子の温泉事件簿」シリーズ（テレ東）、映画「極道の妻たち」シリーズ、映画「孤狼の血 LEVEL2」で怪演が話題となったかたせ梨乃が決定！

そして、狂気的な隣人に一目惚れされる心優しいイケメン会社員・野村紘役に、地上波ドラマの主演が初となる豆原一成（JO1）が決定！豆原はグローバルボーイズグループ・JO1で活躍する傍ら、映画「BADBOYS -THE MOVIE-」、「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」で主演を務めるなど俳優としても注目を集めています。



心優しいイケメンと純粋で狂気的な隣人のロマンティックホラー「夫婦と16歳～狂気の隣人～」をどうぞお楽しみに！個性豊かな共演者にもご期待ください！



≪出演者コメント≫

■かたせ梨乃（白石美子 役）

16歳の頃を振り返るとキラキラ輝いて夢から醒めないような日々を送っていたような気がします。

昭和世代の女性が心の何処かに秘密にしている願望を美子ちゃんという身体を借りて今回演じさせて頂く事になりました。今迄の私の女優人生のライブラリーにないキャラクター。

きっと現場では私が1番年上で、演じる役は1番年下だと思います。

2026年夏の挑戦。熱帯夜をスカッと吹き飛ばしていきたいと思います。どうぞお楽しみに！



■豆原一成（JO1）（野村紘 役）

久しぶりのドラマ出演なので凄く嬉しかったです。

それと同時に、脚本や企画書を読んで今までにやってこなかった作品だなあと思い、ワクワクしています。

野村紘の不器用な部分だったり未熟なところと、優しい一面をしっかり演じられるように頑張ります。

自分には無い、難しい部分もあるかと思いますが、僕にとっては全て挑戦なので

頑張っていきたいと思います。是非楽しみにしていてください！



≪原作者コメント≫





©pumpkin

■原作者・ぱんぷきん

「夫婦と16歳」のドラマ化のお話をいただいたとき、とても驚きました。

まず一つは、この作品がインディーズであること。インディーズからドラマ化、というケースはあまり見たことがなかったのでとても嬉しかったです。

そして、主演の美子役は大女優のかたせ梨乃さんに、紘役は大人気グローバルボーイズグループのJO1豆原一成さんに演じていただけること。

美子には深みが、紘にはチャーミングさが加わり、より趣のある物語になると思いました。

脚本を読ませていただき、今とてもワクワクしています。

原作での衝撃シーンの描写はもちろん、ドラマ版オリジナルのシーンも満載でとても面白くなっているので、原作読者の方もそうではない方もぜひお楽しみください。



≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・吉川肇(テレビ東京ドラマビジネス部)

初めて原作を読んだ時、あまりにも面白くて、その日のうちに全話読んで企画書にしました。

そのあともずっと美子さんと紘くんに夢中で、友達や家族にも熱弁し続け、幸運なことにも今回こうしてドラマ化させていただくことが叶いました。

主演のかたせ梨乃さんと豆原一成さんには間違いなく魅力的に演じていただけると確信しております。

脚本の加藤綾子さんと前田知礼さん、監督の高橋名月さんのお力をお借りしながら、この夏一番パワフルなドラマをお届けして参りますので、何卒よろしくお願いいたします。



≪番組概要≫

【タイトル】 「夫婦と16歳～狂気の隣人～」

【放送局・放送日時】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2026年7月2日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分

BSテレ東

2026年7月5日スタート 毎週日曜 深夜24時40分～25時10分

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr



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【原作】 ぱんぷきん『夫婦と16歳』

【W主演】 かたせ梨乃 豆原一成（JO1）

【脚本】 加藤綾子 前田知礼

【監督】 高橋名月 山本大奨 佃直樹

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】 吉川肇(テレビ東京) 伊藤駆（ジャンゴフィルム）

【制作】 テレビ東京

【制作著作】 「夫婦と16歳」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/2216_tx/

【公式X】 @2216_tx https://x.com/2216_tx

【公式Instagram】 @2216_tx https://www.instagram.com/2216_tx

【公式TikTok】 @2216_tx https://www.tiktok.com/@2216_tx

【ハッシュタグ】 #夫婦と16歳

【コピーライト】 Ⓒ「夫婦と16歳」製作委員会