話上手な人はここが違う。“伝わる話し方”をしている人の３つの習慣
「ちゃんと説明したはずなのに、なぜか相手に伝わっていなかった」という経験はありませんか？一方で、長く話さなくても、“何が言いたいのか”が自然と伝わる人もいるでしょう。その差は、話す量や語彙力ではないのです。話上手な人は、“たくさん話すこと”より、“伝わりやすく話すこと”を意識しています。
“何の話か”を最初に伝える
話が伝わる人は、いきなり説明から入りません。例えば、「相談なんだけど」「結論から言うと」と、最初に“何の話か”を伝えることで、相手に“どんな話を聞けばいいか”を整理しやすくしています。
“一度に全部”を話しすぎない
話上手な人は、“全部説明しよう”としすぎません。例えば、「まずここだけ伝えるね」と大事な部分から伝えて、必要に応じて細かい話を足しています。
逆に、最初から情報を詰め込みすぎると、一番伝えたいことがぼやけがち。“話す量”より、“整理の仕方”の方が、伝わりやすさに影響するのです。
“相手の反応”を見ながら話している
意外と差が出るのが、“話すテンポ”。話が伝わる人は、一気に話し続けず、相手の反応を見ながら話を進めていきます。例えば、一度区切る、相手の表情を見る、「ここまで大丈夫？」と確認するのです。
逆に、“全部一気に伝えたい”が強くなるほど、相手は内容の整理が追いつきにくくなっていくでしょう。
話上手な人は、特別に話がうまいわけではありません。何の話かを最初に伝えること、一度に詰め込みすぎないこと、相手の反応を見ながら話すことの積み重ねによって、“伝わりやすい会話”をつくっています。これがまさに、人間関係や仕事をラクにするポイントと言えるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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